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Plateforme de développement open source qui transforme les scripts en outils internes, flux de travail planifiés et interfaces utilisateur auto-générées.

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KVM 8
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Windmill

Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes dotés d'interfaces utilisateur web auto-générées, de flux de travail planifiables et d'API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.

L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service de travailleur inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des flux de travail et l'historique des exécutions, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Windmill

Scripts multi-langues

Écrivez des automatisations en Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — Windmill gère l'exécution, les dépendances et le sandboxing.

Interfaces utilisateur générées automatiquement

Windmill génère automatiquement des formulaires web et des interfaces utilisateur à partir des types de paramètres de script afin que les non-développeurs puissent exécuter des outils sans code.

Générateur de flux de travail

Enchaînez des scripts en workflows multi-étapes avec des branchements conditionnels, des boucles et une exécution parallèle à l'aide d'un éditeur DAG visuel.

Planificateur Cron

Exécutez des scripts et des workflows selon des planifications cron ou des déclencheurs d'événements sans gérer d'infrastructure cron distincte.

Gestion des secrets

Stockez les clés API, les mots de passe et les jetons en tant que variables chiffrées accessibles aux scripts sans les intégrer dans le code.

Pourquoi choisir Hostinger pour Windmill

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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