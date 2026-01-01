Déployer Windmill en 1 clic.
Plateforme de développement open source qui transforme les scripts en outils internes, flux de travail planifiés et interfaces utilisateur auto-générées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Windmill
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Windmill
Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes dotés d'interfaces utilisateur web auto-générées, de flux de travail planifiables et d'API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.
L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service de travailleur inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des flux de travail et l'historique des exécutions, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.
Principales fonctionnalités de Windmill
Scripts multi-langues
Écrivez des automatisations en Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — Windmill gère l'exécution, les dépendances et le sandboxing.
Interfaces utilisateur générées automatiquement
Windmill génère automatiquement des formulaires web et des interfaces utilisateur à partir des types de paramètres de script afin que les non-développeurs puissent exécuter des outils sans code.
Générateur de flux de travail
Enchaînez des scripts en workflows multi-étapes avec des branchements conditionnels, des boucles et une exécution parallèle à l'aide d'un éditeur DAG visuel.
Planificateur Cron
Exécutez des scripts et des workflows selon des planifications cron ou des déclencheurs d'événements sans gérer d'infrastructure cron distincte.
Gestion des secrets
Stockez les clés API, les mots de passe et les jetons en tant que variables chiffrées accessibles aux scripts sans les intégrer dans le code.
Pourquoi choisir Hostinger pour Windmill
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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