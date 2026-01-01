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Suite bureautique auto-hébergée axée sur la souveraineté numérique européenne pour la modification collaborative de documents, de feuilles de calcul et de présentations directement dans un navigateur.

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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne à code source ouvert qui permet de modifier en collaboration, directement dans un navigateur et sur votre propre infrastructure, des fichiers aux formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF. Fondée sur le code de ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et renommée dans une optique de souveraineté numérique européenne, elle peut être intégrée comme infrastructure d’édition collaborative à des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

L’auto-hébergement de Euro-Office DocumentServer permet de conserver tous les documents, toutes les sessions de modification et tous les appels d’intégration au sein de votre VPS. Aucun service infonuagique tiers n’accède au contenu. L’authentification par jeton JWT sécurise l’API par défaut, et le déploiement fourni comprend PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour offrir un serveur d’édition prêt pour un environnement de production.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Euro-Office DocumentServer

La souveraineté au cœur de la conception

Version dérivée sous licence AGPL et pilotée par une communauté européenne, axée sur la souveraineté numérique. Chaque document, journal et entrée de base de données demeure sur l’infrastructure que vous contrôlez.

Édition collaborative en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier simultanément un même document, une même feuille de calcul ou une même présentation grâce aux curseurs en temps réel, aux commentaires et au suivi des modifications.

Compatibilité avec MS Office

Ouvrez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX tout en préservant fidèlement leur mise en page. Les formats ODT, ODS et ODP sont également pris en charge de façon native.

Sécurité de l’API par JWT

La validation des jetons Web JSON protège chaque appel d’API. Seuls les intégrations et les clients autorisés peuvent ainsi se connecter au serveur d’édition.

Intégration à Nextcloud

Infrastructure d’édition collaborative facile à intégrer à Nextcloud, ownCloud et aux autres plateformes déjà compatibles avec les connecteurs ONLYOFFICE.

Modification de PDF et de formulaires

Modifiez des fichiers PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans votre navigateur, sans logiciel ni module d’extension supplémentaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour Euro-Office DocumentServer

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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