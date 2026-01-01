Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne à code source ouvert qui permet de modifier en collaboration, directement dans un navigateur et sur votre propre infrastructure, des fichiers aux formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF. Fondée sur le code de ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et renommée dans une optique de souveraineté numérique européenne, elle peut être intégrée comme infrastructure d’édition collaborative à des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

L’auto-hébergement de Euro-Office DocumentServer permet de conserver tous les documents, toutes les sessions de modification et tous les appels d’intégration au sein de votre VPS. Aucun service infonuagique tiers n’accède au contenu. L’authentification par jeton JWT sécurise l’API par défaut, et le déploiement fourni comprend PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour offrir un serveur d’édition prêt pour un environnement de production.