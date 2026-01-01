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Plateforme open-source pour le provisionnement d'environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.

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$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Coder

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Coder

Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt que de passer des jours à la configuration locale.

L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en vous permettant de conserver un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Coder

Modèles d'espaces de travail Terraform

Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un seul clic.

Tout IDE pris en charge

Les développeurs se connectent à l'aide de VS Code, JetBrains ou d'éditeurs basés sur navigateur via SSH sans modifier leur flux de travail préféré.

Démarrage automatique et arrêt automatique

Les environnements de travail démarrent automatiquement à l'accès et s'arrêtent selon un calendrier, réduisant la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.

SSO et journalisation d'audit

Intégrez-vous à OIDC, GitHub ou à des fournisseurs d'identité d'entreprise et conservez des journaux d'audit complets pour la sécurité et la conformité.

Quotas de ressources

Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.

Pourquoi choisir Hostinger pour Coder

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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