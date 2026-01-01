Déployer Coder en 1 clic.
Plateforme open-source pour le provisionnement d'environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Coder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Coder
Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt que de passer des jours à la configuration locale.
L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en vous permettant de conserver un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.
Principales fonctionnalités de Coder
Modèles d'espaces de travail Terraform
Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un seul clic.
Tout IDE pris en charge
Les développeurs se connectent à l'aide de VS Code, JetBrains ou d'éditeurs basés sur navigateur via SSH sans modifier leur flux de travail préféré.
Démarrage automatique et arrêt automatique
Les environnements de travail démarrent automatiquement à l'accès et s'arrêtent selon un calendrier, réduisant la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.
SSO et journalisation d'audit
Intégrez-vous à OIDC, GitHub ou à des fournisseurs d'identité d'entreprise et conservez des journaux d'audit complets pour la sécurité et la conformité.
Quotas de ressources
Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.
Pourquoi choisir Hostinger pour Coder
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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