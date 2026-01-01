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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MiroTalk

MiroTalk P2P est une plateforme de visioconférence WebRTC auto-hébergée qui achemine les médias directement entre les participants — et non via votre serveur. Étant donné que les flux vidéo transitent en pair-à-pair, la latence est minimale et la bande passante de votre VPS n'est utilisée que pour la signalisation, même lorsque plusieurs salles fonctionnent simultanément. Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans compte, téléchargement ou plugin requis.

Contrairement aux services cloud qui enregistrent et traitent les données de réunion sur leur infrastructure, l'auto-hébergement de MiroTalk maintient chaque conversation sur le matériel que vous possédez. Les salles peuvent être protégées par mot de passe, la protection de l'hôte limite la création de sessions aux utilisateurs autorisés, et une API REST vous permet d'intégrer la création de réunions dans vos propres applications.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MiroTalk

Médias pair à pair

Le flux vidéo et audio se fait directement entre les participants — pas via votre serveur — ce qui maintient une faible latence et des coûts de bande passante quasi nuls, quel que soit le nombre de salles exécutées simultanément.

Aucune application requise

Les participants se joignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans inscription de compte, téléchargement ou module d'extension de navigateur requis.

Partage d'écran et enregistrement

Partagez votre écran ou une fenêtre d'application spécifique, et enregistrez les sessions localement sur votre appareil sans stocker les enregistrements sur le serveur.

Tableau blanc et partage de fichiers

Collaborez en temps réel sur un tableau blanc partagé et transférez des fichiers directement entre les participants pendant une session sans stockage externe.

Protection de l'hôte

Exiger un mot de passe pour créer de nouvelles salles, limitant la création de sessions aux utilisateurs autorisés tout en gardant les liens de participation ouverts et sans friction.

API REST et intégration

Créer des salles et générer des jetons de participation par programmation via une API REST documentée, et intégrer l'interface utilisateur de conférence dans n'importe quel site web sous forme d'iframe.

Pourquoi choisir Hostinger pour MiroTalk

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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