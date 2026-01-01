MiroTalk P2P est une plateforme de visioconférence WebRTC auto-hébergée qui achemine les médias directement entre les participants — et non via votre serveur. Étant donné que les flux vidéo transitent en pair-à-pair, la latence est minimale et la bande passante de votre VPS n'est utilisée que pour la signalisation, même lorsque plusieurs salles fonctionnent simultanément. Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans compte, téléchargement ou plugin requis.

Contrairement aux services cloud qui enregistrent et traitent les données de réunion sur leur infrastructure, l'auto-hébergement de MiroTalk maintient chaque conversation sur le matériel que vous possédez. Les salles peuvent être protégées par mot de passe, la protection de l'hôte limite la création de sessions aux utilisateurs autorisés, et une API REST vous permet d'intégrer la création de réunions dans vos propres applications.