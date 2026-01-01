Déployer MiroTalk en un clic.
Visioconférence P2P auto-hébergée avec des salles illimitées, partage d'écran et sans installation d'application requise pour les participants.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MiroTalk
MiroTalk P2P est une plateforme de visioconférence WebRTC auto-hébergée qui achemine les médias directement entre les participants — et non via votre serveur. Étant donné que les flux vidéo transitent en pair-à-pair, la latence est minimale et la bande passante de votre VPS n'est utilisée que pour la signalisation, même lorsque plusieurs salles fonctionnent simultanément. Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans compte, téléchargement ou plugin requis.
Contrairement aux services cloud qui enregistrent et traitent les données de réunion sur leur infrastructure, l'auto-hébergement de MiroTalk maintient chaque conversation sur le matériel que vous possédez. Les salles peuvent être protégées par mot de passe, la protection de l'hôte limite la création de sessions aux utilisateurs autorisés, et une API REST vous permet d'intégrer la création de réunions dans vos propres applications.
Principales fonctionnalités de MiroTalk
Médias pair à pair
Le flux vidéo et audio se fait directement entre les participants — pas via votre serveur — ce qui maintient une faible latence et des coûts de bande passante quasi nuls, quel que soit le nombre de salles exécutées simultanément.
Aucune application requise
Les participants se joignent depuis n'importe quel navigateur moderne via un lien partageable, sans inscription de compte, téléchargement ou module d'extension de navigateur requis.
Partage d'écran et enregistrement
Partagez votre écran ou une fenêtre d'application spécifique, et enregistrez les sessions localement sur votre appareil sans stocker les enregistrements sur le serveur.
Tableau blanc et partage de fichiers
Collaborez en temps réel sur un tableau blanc partagé et transférez des fichiers directement entre les participants pendant une session sans stockage externe.
Protection de l'hôte
Exiger un mot de passe pour créer de nouvelles salles, limitant la création de sessions aux utilisateurs autorisés tout en gardant les liens de participation ouverts et sans friction.
API REST et intégration
Créer des salles et générer des jetons de participation par programmation via une API REST documentée, et intégrer l'interface utilisateur de conférence dans n'importe quel site web sous forme d'iframe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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