Déployer Mitra : installation en un clic.
Réseau social fédéré léger basé sur Rust avec une compatibilité API Mastodon complète et une empreinte mémoire très faible.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mitra
Mitra est une plateforme de micro-blogging fédérée open-source écrite en Rust qui se connecte au Fediverse plus large via le protocole ActivityPub. Avec une empreinte mémoire inférieure à 50 Mo, elle fonctionne confortablement sur les plus petits forfaits VPS tout en interopérant avec Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres réseaux fédérés. Puisque Mitra implémente l'API Mastodon, chaque client Mastodon populaire fonctionne directement.
L'auto-hébergement de Mitra sur votre propre VPS garde votre graphe social, vos publications et les données de vos abonnés entièrement sous votre contrôle — pas de fils d'actualité algorithmiques, pas de publicité, et aucune plateforme tierce ne décide des règles. Vous définissez la politique d'enregistrement, l'approche de modération et la portée de la fédération pour votre communauté.
Principales fonctionnalités de Mitra
Faible empreinte mémoire
Fonctionne avec moins de 50 Mo de RAM, ce qui en fait le serveur social fédéré le plus léger disponible et idéal pour les petits déploiements de VPS.
Compatible avec l'API Mastodon
Fonctionne avec pratiquement toutes les applications clientes Mastodon existantes sur le web, les ordinateurs de bureau, Android et iOS sans modification.
Fédération ActivityPub
Se connecte à des milliers d'instances fediverse afin que les utilisateurs puissent suivre des comptes sur Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres plateformes.
Abonnements intégrés
Les abonnements natifs au contenu payant réglés en Monero permettent aux créateurs de monétiser leur travail sans passer par des processeurs de paiement tiers.
Migration de compte
Les utilisateurs peuvent déplacer leur identité et leurs abonnés vers un autre serveur, évitant ainsi toute dépendance à une seule instance.
Prise en charge de Tor et I2P
Se fédère via Tor et I2P nativement pour les communautés soucieuses de la confidentialité et les instances à routage en oignon.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mitra
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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