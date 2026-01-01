Mitra est une plateforme de micro-blogging fédérée open-source écrite en Rust qui se connecte au Fediverse plus large via le protocole ActivityPub. Avec une empreinte mémoire inférieure à 50 Mo, elle fonctionne confortablement sur les plus petits forfaits VPS tout en interopérant avec Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres réseaux fédérés. Puisque Mitra implémente l'API Mastodon, chaque client Mastodon populaire fonctionne directement.

L'auto-hébergement de Mitra sur votre propre VPS garde votre graphe social, vos publications et les données de vos abonnés entièrement sous votre contrôle — pas de fils d'actualité algorithmiques, pas de publicité, et aucune plateforme tierce ne décide des règles. Vous définissez la politique d'enregistrement, l'approche de modération et la portée de la fédération pour votre communauté.