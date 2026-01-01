Déployer OpenFGA en 1 clic.
Moteur d'autorisation haute performance inspiré par Google Zanzibar pour la modélisation et l'application d'un contrôle d'accès granulaire via les API HTTP et gRPC.
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OpenFGA est un moteur d'autorisation open-source basé sur les principes de Google Zanzibar — le système de permissions distribué mondialement qui alimente Google Drive, Docs et Calendar. Il permet aux équipes d'ingénierie de définir et d'appliquer des politiques de contrôle d'accès granulaires à l'aide d'un langage de modélisation lisible par l'homme, puis d'évaluer ces politiques à haut débit via une simple API HTTP ou gRPC. Les modèles ReBAC (contrôle d'accès basé sur les relations), RBAC (basé sur les rôles) et ABAC (basé sur les attributs) sont tous pris en charge nativement et peuvent être combinés au sein d'un seul schéma d'autorisation.
L'auto-hébergement d'OpenFGA sur votre VPS maintient la logique d'autorisation et les données de relation sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni tarification par vérification. Les vérifications d'autorisation s'exécutent avec une faible latence par rapport à votre propre base de données PostgreSQL, et l'API s'intègre proprement aux applications écrites dans n'importe quel langage via les SDK officiels.
Principales fonctionnalités de OpenFGA
Modèle Google Zanzibar
Exprimez les politiques d'autorisation sous forme de tuples de relations typées — la même approche utilisée par Google Drive — permettant un contrôle d'accès cohérent et évolutif à travers les services.
Vérifications à faible latence
Conçu pour le chemin critique des requêtes, OpenFGA évalue les contrôles d'autorisation en quelques millisecondes afin que les décisions d'autorisation ne deviennent jamais un goulot d'étranglement dans les requêtes orientées utilisateur.
APIs HTTP et gRPC
Évaluez les contrôles d'accès, écrivez des tuples de relation et étendez les arbres d'accès sur HTTP et gRPC, avec des SDK officiels pour Go, Node.js, Python, Java et .NET.
Plusieurs modèles d'authentification
Définissez les politiques RBAC, ReBAC et ABAC — ou combinez les trois — au sein d'un schéma d'autorisation unique qui couvre chaque type de ressource dans votre application.
Persistance PostgreSQL
Les tuples de relations et les versions de modèle sont stockés dans une base de données PostgreSQL, offrant un état d'autorisation durable et interrogeable avec une cohérence transactionnelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenFGA
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