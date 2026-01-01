Déployer Atomic Server en 1 clic.
CMS headless open source et base de données graphique en temps réel pour les bases de connaissances collaboratives et le contenu structuré.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Atomic Server
Atomic Server est un CMS headless open-source et une base de données graphique basé sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel entre les clients.
L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS garde votre graphe de connaissances, vos documents et vos tableaux sous votre contrôle total, sans verrouillage propriétaire ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.
Principales fonctionnalités de Atomic Server
Synchronisation en temps réel
Les WebSockets intégrés poussent les changements vers chaque client connecté instantanément, de sorte que l'édition collaborative et les tableaux de bord en direct fonctionnent sans infrastructure supplémentaire.
Graphe de connaissances typé
Chaque ressource possède un schéma et une URL unique basée sur les données atomiques, offrant à votre contenu une validation, une liaison et une interrogeabilité que les magasins de documents plats ne peuvent égaler.
Puissant éditeur de tableau
Modifier les enregistrements structurés dans une interface utilisateur de type feuille de calcul avec des colonnes typées, des références et une validation — une interface familière pour les contributeurs non techniques.
Recherche en texte intégral
La recherche plein texte intégrée indexe automatiquement chaque ressource, rendant les grandes bases de connaissances instantanément consultables sans configurer de moteur séparé.
JS, React, Svelte SDKs
Les bibliothèques clientes officielles permettent aux développeurs de créer des interfaces et des applications personnalisées qui lisent, écrivent et s'abonnent aux changements en temps réel via une API typée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Atomic Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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