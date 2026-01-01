Déployer Wanderer avec une installation en un clic.
Base de données de sentiers auto-hébergée et gestionnaire de traces GPX pour les randonneurs, cyclistes et aventuriers de plein air.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wanderer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wanderer
Wanderer est une base de données de sentiers auto-hébergée et un suivi d'activités de plein air pour les randonneurs, les cyclistes, les grimpeurs et toute personne qui explore à pied ou à vélo. Téléchargez des traces GPX, enregistrez les sommets et les points de cheminement, parcourez les profils d'élévation et visualisez tous vos sentiers sur une carte interactive — sur votre propre serveur, sans abonnement ni partage de données avec des tiers.
Stocker vos sentiers en privé sur un VPS signifie que vos itinéraires, emplacements et historique d'activités restent sous votre contrôle. Wanderer s'intègre aux services OpenStreetMap pour le géocodage et le routage, et son support multi-utilisateur en fait un carnet de bord partagé pratique pour les clubs de sentiers, les groupes de randonnée ou les familles explorant la nature ensemble.
Principales fonctionnalités de Wanderer
Gestion des traces GPX
Téléchargez et organisez les fichiers GPX depuis n'importe quel appareil GPS ou application pour construire une bibliothèque personnelle d'itinéraires et d'activités enregistrées.
Cartes interactives des sentiers
Parcourez tous vos sentiers sur une carte interactive basée sur OpenStreetMap avec des filtres pour la distance, l'altitude et le type d'activité.
Profils d'élévation
Consultez des cartes d'élévation détaillées pour chaque sentier afin de comprendre l'ascension, la descente et la difficulté du terrain avant de partir.
Journaux de sommets et de points de cheminement
Enregistrez les sommets, les départs de sentiers et les points d'intérêt le long des itinéraires pour créer un carnet de bord personnel d'activités de plein air consultable.
Partage de sentiers multi-utilisateurs
Partagez des collections de sentiers avec les membres de votre famille ou les membres de votre club afin que tout le groupe puisse accéder à une bibliothèque commune et y contribuer.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wanderer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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