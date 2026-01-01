Déployer Para en un clic.
Framework backend open-source fournissant une API REST JSON pour la persistance d'objets, la recherche plein texte et la multi-location.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Para
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Para
Para est un framework backend évolutif et open-source qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, prête à servir n'importe quel frontend, application mobile ou service.
La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 intégrée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données, et la prise en charge de plugins qui permettent d'intégrer PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins augmentent.
Principales fonctionnalités de Para
Persistance d'objets JSON
Stocker, récupérer et interroger n'importe quel objet via une API REST propre, soutenue par une couche de base de données enfichable prenant en charge H2, PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Recherche intégrée
La recherche plein texte basée sur Lucene fonctionne prête à l'emploi, sans configuration supplémentaire, permettant une recherche instantanée sur tous les objets stockés.
Architecture multi-locataire
Isolez les données par application grâce à la multi-location intégrée — chaque application dispose de sa propre table, de son index de recherche et de son espace de noms de cache.
Authentification JWT
Authentifier les requêtes API avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, avec une gestion des utilisateurs intégrée et la prise en charge de la connexion sociale.
Écosystème de plugins
Remplacez les backends H2 et Lucene par défaut par PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast à l'aide de plugins officiels à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi choisir Hostinger pour Para
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.