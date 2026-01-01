Déployer Wiki.js en un clic.
Plateforme wiki open-source moderne avec édition WYSIWYG, recherche plein texte, contrôle de version et prise en charge de l'authentification multiple.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wiki.js
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wiki.js
Wiki.js est une plateforme wiki moderne et auto-hébergée, basée sur Node.js et s'appuyant sur PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus de la prise en charge de Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aux bases de connaissances personnelles comme à la documentation d'entreprise.
L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets dans le cloud.
Principales fonctionnalités de Wiki.js
Options d'édition avancées
Écrivez avec un éditeur WYSIWYG visuel, du Markdown simple ou un éditeur AsciiDoc, selon votre préférence et votre niveau de compétence.
Recherche en texte intégral
Trouvez instantanément n'importe quel contenu sur toutes les pages wiki grâce à une indexation plein texte rapide et précise, alimentée par le backend PostgreSQL.
Historique des versions
Chaque modification de page est versionnée, vous permettant de comparer les changements au fil du temps et de restaurer n'importe quelle version précédente du contenu.
Contrôle d'accès
Définissez des autorisations de lecture et d'écriture granulaires par page, groupe ou section pour contrôler qui peut consulter ou modifier chaque partie du wiki.
Intégration multi-authentification
Connectez-vous à LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou à l'un des dizaines de fournisseurs de connexion sociale pour une authentification utilisateur centralisée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wiki.js
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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