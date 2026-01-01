Wiki.js est une plateforme wiki moderne et auto-hébergée, basée sur Node.js et s'appuyant sur PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus de la prise en charge de Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aux bases de connaissances personnelles comme à la documentation d'entreprise.

L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets dans le cloud.