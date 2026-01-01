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Plateforme wiki open-source moderne avec édition WYSIWYG, recherche plein texte, contrôle de version et prise en charge de l'authentification multiple.

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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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8 To de bande passante
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KVM 4
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16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wiki.js

Wiki.js est une plateforme wiki moderne et auto-hébergée, basée sur Node.js et s'appuyant sur PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus de la prise en charge de Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aux bases de connaissances personnelles comme à la documentation d'entreprise.

L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets dans le cloud.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Wiki.js

Options d'édition avancées

Écrivez avec un éditeur WYSIWYG visuel, du Markdown simple ou un éditeur AsciiDoc, selon votre préférence et votre niveau de compétence.

Recherche en texte intégral

Trouvez instantanément n'importe quel contenu sur toutes les pages wiki grâce à une indexation plein texte rapide et précise, alimentée par le backend PostgreSQL.

Historique des versions

Chaque modification de page est versionnée, vous permettant de comparer les changements au fil du temps et de restaurer n'importe quelle version précédente du contenu.

Contrôle d'accès

Définissez des autorisations de lecture et d'écriture granulaires par page, groupe ou section pour contrôler qui peut consulter ou modifier chaque partie du wiki.

Intégration multi-authentification

Connectez-vous à LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou à l'un des dizaines de fournisseurs de connexion sociale pour une authentification utilisateur centralisée.

Pourquoi choisir Hostinger pour Wiki.js

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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