Déployer Kill Bill en 1 clic.
Plateforme open source de facturation et de paiement par abonnement pour les SaaS, les places de marché et les entreprises à l'usage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kill Bill
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kill Bill
Kill Bill est une plateforme de facturation et de paiement open source éprouvée, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'ensemble de la pile de monétisation — gestion de catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture modulaire qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.
L'auto-hébergement de Kill Bill vous permet de garder le contrôle total des métadonnées de paiement des clients, de l'historique des abonnements et des règles de tarification, sans frais par transaction ni verrouillage fournisseur. L'interface utilisateur d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les modifications de plan sans avoir à écrire un seul appel API.
Principales fonctionnalités de Kill Bill
Moteur d'abonnement
Essais de modèles, contrats à durée déterminée, tarification mixte, et mises à niveau et déclassements complexes de catalogues avec proratisation gérée automatiquement.
Extensions de passerelles de paiement
Acheminez les paiements via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal et des dizaines d'autres fournisseurs en utilisant des plugins de paiement interchangeables.
Facturation et relance
Générez des factures à temps, relancez les paiements échoués avec des règles de relance configurables, et récupérez les revenus sans écrire de scripts personnalisés.
Console d'administration Kaui
Parcourir les comptes, rembourser les paiements, modifier les abonnements et inspecter les factures via une interface utilisateur web dédiée conçue pour les équipes de support et financières.
API REST et plugins
Une API REST complète ainsi qu'un SDK de plugin Java/Ruby vous permettent d'intégrer Kill Bill avec des CRM, des moteurs fiscaux et des outils d'analyse sans forker le cœur.
Compatible multi-locataire
Isolez les marques, les régions ou les segments de clientèle au sein d'une seule instance grâce à la multi-location intégrée avec des catalogues et des identifiants distincts.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kill Bill
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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