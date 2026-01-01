Jusqu’à 70 % de rabais sur Bludit

Déployer Bludit en installation en un clic.

CMS à fichiers plats simple, rapide et sécurisé pour les blogs personnels et les petits sites sans base de données requise.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Bludit

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bludit

Bludit est un système de gestion de contenu open-source basé sur des fichiers plats qui stocke chaque publication, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il n'a pas besoin de MySQL, PostgreSQL ou de toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.

L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS offre aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites une pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les publications peuvent être modifiées depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Bludit

Aucune base de données requise

Stocke tout le contenu dans des fichiers Markdown et JSON plats, de sorte que le déploiement, la sauvegarde et le contrôle de version sont aussi simples que de copier un dossier.

Publication Markdown

Rédigez des articles et des pages en Markdown avec un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les brouillons, la publication programmée et les catégories.

Thèmes et extensions

Personnalisez l'apparence avec des thèmes modernes intégrés et étendez les fonctionnalités via un système de plugins sans toucher au code source.

Gestionnaire d'images intégré

Téléchargez, organisez et intégrez des images depuis une bibliothèque de médias intégrée au panneau d'administration sans services de stockage externes.

Rôles multi-utilisateurs

Invitez des éditeurs et des auteurs avec des autorisations distinctes afin que plusieurs contributeurs puissent publier sans partager un seul compte.

Pourquoi choisir Hostinger pour Bludit

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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