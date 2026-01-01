Bludit est un système de gestion de contenu open-source basé sur des fichiers plats qui stocke chaque publication, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il n'a pas besoin de MySQL, PostgreSQL ou de toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.

L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS offre aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites une pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les publications peuvent être modifiées depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.