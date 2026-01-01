Déployer Bludit en installation en un clic.
CMS à fichiers plats simple, rapide et sécurisé pour les blogs personnels et les petits sites sans base de données requise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bludit
Bludit est un système de gestion de contenu open-source basé sur des fichiers plats qui stocke chaque publication, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il n'a pas besoin de MySQL, PostgreSQL ou de toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.
L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS offre aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites une pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les publications peuvent être modifiées depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.
Principales fonctionnalités de Bludit
Aucune base de données requise
Stocke tout le contenu dans des fichiers Markdown et JSON plats, de sorte que le déploiement, la sauvegarde et le contrôle de version sont aussi simples que de copier un dossier.
Publication Markdown
Rédigez des articles et des pages en Markdown avec un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les brouillons, la publication programmée et les catégories.
Thèmes et extensions
Personnalisez l'apparence avec des thèmes modernes intégrés et étendez les fonctionnalités via un système de plugins sans toucher au code source.
Gestionnaire d'images intégré
Téléchargez, organisez et intégrez des images depuis une bibliothèque de médias intégrée au panneau d'administration sans services de stockage externes.
Rôles multi-utilisateurs
Invitez des éditeurs et des auteurs avec des autorisations distinctes afin que plusieurs contributeurs puissent publier sans partager un seul compte.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bludit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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