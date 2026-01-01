Déployer Fusion RSS en 1 clic.
Lecteur RSS léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, des raccourcis clavier et la prise en charge de l'API Fever.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fusion RSS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fusion RSS
Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état non lu, les marque-pages et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.
L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS maintient votre liste d'abonnements et votre historique de lecture à l'écart des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.
Principales fonctionnalités de Fusion RSS
Support de l'API Fever
Synchronisez les articles vers des clients natifs iOS, Android et de bureau tels que Reeder, Unread et FeedMe via l'API intégrée compatible Fever.
Lecteur piloté par le clavier
Les raccourcis de type Google Reader vous permettent de trier des centaines d'articles par session sans quitter le clavier.
Auto-découverte de flux
Collez n'importe quelle URL de site web et Fusion localise automatiquement le flux RSS ou Atom, avec une organisation par groupes pour des listes d'abonnement ordonnées.
PWA réactive
L'application web progressive installable offre une expérience de lecture proche d'une application native sur les téléphones, les tablettes et les navigateurs de bureau.
Authentification unique OIDC
L'intégration facultative d'OpenID Connect vous permet de vous authentifier auprès de Keycloak, Authelia ou de tout fournisseur d'identité compatible.
Pas de lourdeur IA
Omet délibérément les fonctionnalités de résumé et de recommandation par IA afin de maintenir le lecteur concentré, léger et prévisible.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fusion RSS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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