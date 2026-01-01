autobrr est une plateforme d'automatisation de téléchargement de nouvelle génération pour les torrents et usenet qui consolide les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une seule solution moderne. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles versions sont annoncées dès qu'elles sont mises en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans délais d'interrogation.

L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique avec une IP dynamique ou des temps d'arrêt planifiés ne peut pas maintenir de manière fiable. Fonctionnant en continu sur une infrastructure dédiée, votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une version à seeders limités ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les traqueurs privés.