Déployer autobrr en 1 clic.
Outil d'automatisation de téléchargement moderne qui surveille les canaux IRC des indexeurs en temps réel pour récupérer les torrents dès qu'ils sont annoncés.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec autobrr
autobrr est une plateforme d'automatisation de téléchargement de nouvelle génération pour les torrents et usenet qui consolide les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une seule solution moderne. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles versions sont annoncées dès qu'elles sont mises en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans délais d'interrogation.
L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique avec une IP dynamique ou des temps d'arrêt planifiés ne peut pas maintenir de manière fiable. Fonctionnant en continu sur une infrastructure dédiée, votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une version à seeders limités ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les traqueurs privés.
Principales fonctionnalités de autobrr
Surveillance IRC en temps réel
Les connexions persistantes aux canaux d'annonce IRC de l'indexeur détectent les nouvelles versions dès qu'elles sont mises en ligne, avant que les flux RSS ou l'interrogation de l'API ne les détectent.
Règles de filtre avancées
Créez des filtres complexes basés sur la taille, la catégorie, l'uploadeur, le groupe de sortie, la résolution et des motifs d'expressions régulières personnalisés pour saisir exactement ce que vous voulez et rien d'autre.
Support multi-client
Envoyez les torrents récupérés directement vers qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou des dossiers de surveillance — en acheminant automatiquement différents filtres vers différents clients.
intégration arr
L'intégration native avec Radarr, Sonarr, Lidarr et Whisparr permet à autobrr de vérifier si une version est réellement souhaitée avant le téléchargement, éliminant ainsi le gaspillage de bande passante.
Statistiques et historique
Suivez le nombre de téléchargements, filtrez les taux de réussite et consultez l'historique via l'interface web afin que vous puissiez ajuster vos règles et comprendre les performances de votre automatisation au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour autobrr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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