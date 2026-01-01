Hemmelig est une application auto-hébergée pour le partage d'informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par adresse IP, configuré pour expirer après un délai choisi ou limité à un nombre maximal de vues.

L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS permet de garder toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et le périmètre de chiffrement, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes qui échangent des informations d'identification, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans l'historique des e-mails ou des discussions.