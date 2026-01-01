Déployer Hemmelig avec une installation en un clic.
Partagez des secrets chiffrés et autodestructeurs via des liens à usage unique qui disparaissent après la première lecture.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hemmelig
Hemmelig est une application auto-hébergée pour le partage d'informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par adresse IP, configuré pour expirer après un délai choisi ou limité à un nombre maximal de vues.
L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS permet de garder toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et le périmètre de chiffrement, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes qui échangent des informations d'identification, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans l'historique des e-mails ou des discussions.
Principales fonctionnalités de Hemmelig
Chiffrement côté client
Les secrets sont chiffrés dans le navigateur avec AES-256-GCM avant l'envoi, de sorte que le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Liens uniques
Chaque lien s'autodétruit après un nombre de vues configurable ou une fenêtre d'expiration, ne laissant aucune trace.
Protection du mot de passe et de l'IP
Verrouillez les secrets avec une phrase secrète facultative ou restreignez l'accès à des plages d'adresses IP spécifiques pour une couche de sécurité supplémentaire.
Mises en ligne de fichiers chiffrés
Joignez des fichiers à un secret grâce au même chiffrement de bout en bout appliqué aux données textuelles, prêts pour les utilisateurs authentifiés.
Partage de code QR
Générez des codes QR pour n'importe quel lien secret afin que les destinataires puissent l'ouvrir sur un téléphone sans copier de longues URL.
Aucun compte requis
N'importe qui peut créer et ouvrir un secret sans s'inscrire, tandis que les comptes facultatifs débloquent les fichiers et l'historique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hemmelig
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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