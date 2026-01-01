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Passerelle de webhooks open source native du cloud pour ingérer, persister, déboguer et livrer de manière fiable des millions d'événements de webhook.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Convoy

Convoy est une passerelle de webhooks open-source, native du cloud, conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou reçoivent des événements de tiers, elle résout la difficulté opérationnelle de la construction d'une infrastructure de webhook fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification de signature, la gestion des messages non distribués et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.

L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison à l'intérieur de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Convoy

Livraison fiable

Les stratégies de nouvelle tentative exponentielles et linéaires automatiques empêchent les échecs transitoires au niveau des points de terminaison des clients de perdre des événements de webhook.

Vérification de la signature

Signer les requêtes sortantes avec HMAC et vérifier les webhooks entrants afin que chaque événement puisse être fiable pour l'expéditeur et le destinataire.

Tableau de bord administrateur

Inspectez, filtrez et rejouez chaque livraison de webhook depuis une interface utilisateur intégrée sans écrire d'outils de débogage personnalisés.

Passerelle bidirectionnelle

Agit à la fois comme un éditeur sortant vers les clients et une passerelle entrante pour recevoir en toute sécurité des webhooks tiers.

Agents évolutifs

Des processus web et d'agent distincts vous permettent de faire évoluer le débit d'ingestion et de livraison indépendamment à mesure que le volume d'événements augmente.

Données auto-hébergées

Les charges utiles de webhook, les secrets de point de terminaison et l'historique de livraison restent sur votre infrastructure sans frais SaaS par événement.

Pourquoi choisir Hostinger pour Convoy

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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