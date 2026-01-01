Convoy est une passerelle de webhooks open-source, native du cloud, conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou reçoivent des événements de tiers, elle résout la difficulté opérationnelle de la construction d'une infrastructure de webhook fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification de signature, la gestion des messages non distribués et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.

L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison à l'intérieur de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.