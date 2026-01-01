Déployer Convoy en 1 clic.
Passerelle de webhooks open source native du cloud pour ingérer, persister, déboguer et livrer de manière fiable des millions d'événements de webhook.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Convoy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Convoy
Convoy est une passerelle de webhooks open-source, native du cloud, conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou reçoivent des événements de tiers, elle résout la difficulté opérationnelle de la construction d'une infrastructure de webhook fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification de signature, la gestion des messages non distribués et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.
L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison à l'intérieur de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.
Principales fonctionnalités de Convoy
Livraison fiable
Les stratégies de nouvelle tentative exponentielles et linéaires automatiques empêchent les échecs transitoires au niveau des points de terminaison des clients de perdre des événements de webhook.
Vérification de la signature
Signer les requêtes sortantes avec HMAC et vérifier les webhooks entrants afin que chaque événement puisse être fiable pour l'expéditeur et le destinataire.
Tableau de bord administrateur
Inspectez, filtrez et rejouez chaque livraison de webhook depuis une interface utilisateur intégrée sans écrire d'outils de débogage personnalisés.
Passerelle bidirectionnelle
Agit à la fois comme un éditeur sortant vers les clients et une passerelle entrante pour recevoir en toute sécurité des webhooks tiers.
Agents évolutifs
Des processus web et d'agent distincts vous permettent de faire évoluer le débit d'ingestion et de livraison indépendamment à mesure que le volume d'événements augmente.
Données auto-hébergées
Les charges utiles de webhook, les secrets de point de terminaison et l'historique de livraison restent sur votre infrastructure sans frais SaaS par événement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Convoy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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