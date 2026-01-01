Déployer InfluxDB 2 en 1 clic.
Plateforme de séries chronologiques unifiée combinant base de données, visualisation, alertes et traitement de données dans une seule application.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec InfluxDB 2
InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles spécialement conçue qui gère l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Basé sur le moteur de stockage TSM et le langage de requête Flux, il offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface utilisateur web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les flux de travail d'observabilité de base.
L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine la tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres cloud gérées. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.
Principales fonctionnalités de InfluxDB 2
Langage de requête Flux
Flux est un langage de script fonctionnel conçu spécifiquement pour les données de séries temporelles, permettant des transformations, des agrégations et des jointures multi-sources en une seule requête.
Interface web intégrée
L'interface intégrée comprend un générateur de requêtes visuel, un éditeur de tableau de bord et un explorateur de données, de sorte qu'aucun outil de visualisation externe n'est nécessaire pour commencer.
Alertes intégrées
Configurez les contrôles de seuil et de détection d'inactivité directement dans InfluxDB 2 avec des points de terminaison de notification pour Slack, PagerDuty, les webhooks HTTP, et plus encore.
Moteur de tâches
Programmez des scripts Flux pour le sous-échantillonnage, les transformations ETL et l'agrégation de données sans tâches cron externes ni services de pipeline distincts.
Contrôle d'accès basé sur les jetons
Les jetons de lecture/écriture granulaires, limités à des compartiments spécifiques, permettent un contrôle d'accès granulaire pour plusieurs équipes et applications partageant une seule instance.
Pourquoi choisir Hostinger pour InfluxDB 2
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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