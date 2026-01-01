Rundeck est le moteur d'automatisation de runbooks open source maintenu par PagerDuty. Il transforme les scripts opérationnels, les commandes ad hoc et les procédures complexes en plusieurs étapes en des tâches versionnées que n'importe quel membre de l'équipe peut exécuter en toute sécurité depuis une interface utilisateur web, une API ou une intégration de chat — sans distribuer de clés SSH ou d'identifiants de production.

L'auto-hébergement de Rundeck sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des définitions de tâches, de l'historique d'exécution et des inventaires de nœuds. Les ingénieurs d'exploitation, de support et d'astreinte disposent d'un lieu unique et audité pour déclencher des déploiements, redémarrer des services, faire pivoter des clés et résoudre des incidents — transformant les connaissances tacites en une automatisation réutilisable et à portée de permission.