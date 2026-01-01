Déployer Listmonk en 1 clic.
Un gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et performant, conçu pour des millions d'abonnés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Listmonk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Listmonk
Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open source, conçue avec Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse de campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. Son interface utilisateur d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes sans l'encombrement des outils de marketing d'entreprise.
L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par courriel ou par abonné, garde vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Listmonk
Segmentation des abonnés
Créez des campagnes ciblées en segmentant les abonnés avec des attributs personnalisés et des listes dynamiques basées sur des requêtes.
Statistiques de campagne
Suivez les taux d'ouverture, les clics, les rebonds et les désabonnements grâce à des rapports détaillés par campagne.
Plusieurs fournisseurs SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP avec basculement et limitation de débit par fournisseur pour maximiser la délivrabilité.
Système de modèles
Créez des modèles d'e-mail réutilisables en HTML et en texte brut avec substitution de variables pour des campagnes personnalisées.
API REST
Gérez les abonnés, les listes et les campagnes par programmation via une API REST complète.
Confidentialité et outils GDPR
Outils intégrés de gestion des désabonnements, de gestion des rebonds et d'exportation de données pour la conformité réglementaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Listmonk
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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