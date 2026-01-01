Déployer Linkwarden en un clic.
Gestionnaire de favoris collaboratif qui archive des captures d'écran complètes de pages web afin que les liens enregistrés ne deviennent jamais obsolètes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Linkwarden
Linkwarden est un gestionnaire de signets auto-hébergé qui résout le problème de la dégradation des liens en archivant automatiquement des captures d'écran complètes de pages — y compris les images et la mise en forme — au moment où vous enregistrez un lien. Vos signets restent lisibles des années plus tard, indépendamment de ce qui arrive à l'URL d'origine. Les collections, les balises, les surlignages et les annotations vous permettent de construire des bases de connaissances structurées plutôt que de simples listes de liens.
L'auto-hébergement de Linkwarden vous offre un archivage illimité, contraint uniquement par le stockage de votre VPS, une confidentialité totale sur vos habitudes de navigation, et aucun risque de perdre des années de signets organisés en raison de la fermeture d'un service cloud ou de la modification de son modèle tarifaire.
Principales fonctionnalités de Linkwarden
Archivage de page complète
Capture automatiquement des instantanés complets de pages avec des images afin que le contenu mis en signet soit préservé même lorsque les sites originaux sont hors ligne.
Collections et Étiquettes
Organisez les signets en collections nommées avec des balises personnalisées et des annotations pour des bases de connaissances structurées et consultables.
Collaboration multi-utilisateur
Partagez des collections avec vos coéquipiers et gérez l'accès grâce à des autorisations par utilisateur pour la recherche et le partage des connaissances au sein de l'équipe.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu des pages archivées, les titres, les descriptions et les annotations pour trouver instantanément n'importe quel élément de votre collection.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages directement depuis Chrome ou Firefox en un clic, l'extension capturant le contenu avant qu'il ne disparaisse.
Pourquoi choisir Hostinger pour Linkwarden
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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