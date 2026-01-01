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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Koffan

Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée, conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne en tant qu'application web progressive (PWA) et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre historique d'achats.

L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS permet de conserver la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de shopping. Écrite en Go avec une base de données SQLite embarquée, elle fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livrée avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les tentatives de connexion par force brute et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Koffan

Synchronisation en temps réel

Les mises à jour en temps réel via WebSocket maintiennent chaque membre du foyer sur la même liste à mesure que des éléments sont ajoutés, cochés ou modifiés.

PWA hors ligne

Installez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et continuez d'ajouter ou de cocher des éléments sans connexion — les modifications se synchronisent lorsque vous êtes de nouveau en ligne.

Plusieurs listes

Créez des listes séparées par magasin ou par objectif avec des icônes personnalisées, et réutilisez des sections de produits comme Produits laitiers, Légumes ou Nettoyage.

Empreinte ultralégère

Écrit en Go sur un backend SQLite — environ 16 Mo sur disque et 2,5 Mo de RAM, idéal même pour le plus petit plan VPS.

Autocomplétion intelligente

La recherche floue suggère des produits de votre historique d'achats et retient la section à laquelle chaque article appartient.

Accès à l'API REST

Un jeton d'API facultatif permet un accès programmatique pour les automatisations, les intégrations et la migration de listes entre les instances.

Pourquoi choisir Hostinger pour Koffan

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Martin K
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