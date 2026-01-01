Déployer Koffan en 1 clic.
Application de liste de courses ultra-légère et auto-hébergée pour les couples et les familles avec synchronisation en temps réel, mode hors ligne et installation PWA.
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Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée, conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne en tant qu'application web progressive (PWA) et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre historique d'achats.
L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS permet de conserver la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de shopping. Écrite en Go avec une base de données SQLite embarquée, elle fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livrée avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les tentatives de connexion par force brute et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.
Principales fonctionnalités de Koffan
Synchronisation en temps réel
Les mises à jour en temps réel via WebSocket maintiennent chaque membre du foyer sur la même liste à mesure que des éléments sont ajoutés, cochés ou modifiés.
PWA hors ligne
Installez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et continuez d'ajouter ou de cocher des éléments sans connexion — les modifications se synchronisent lorsque vous êtes de nouveau en ligne.
Plusieurs listes
Créez des listes séparées par magasin ou par objectif avec des icônes personnalisées, et réutilisez des sections de produits comme Produits laitiers, Légumes ou Nettoyage.
Empreinte ultralégère
Écrit en Go sur un backend SQLite — environ 16 Mo sur disque et 2,5 Mo de RAM, idéal même pour le plus petit plan VPS.
Autocomplétion intelligente
La recherche floue suggère des produits de votre historique d'achats et retient la section à laquelle chaque article appartient.
Accès à l'API REST
Un jeton d'API facultatif permet un accès programmatique pour les automatisations, les intégrations et la migration de listes entre les instances.
Pourquoi choisir Hostinger pour Koffan
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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