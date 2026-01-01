Déployer l'IA Cheshire Cat en un clic.
Cadre d'agent IA prêt pour la production avec RAG intégré, plugins et appel de fonctions pour tout fournisseur de LLM.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI est un framework open-source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — de sorte que le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.
Le framework est agnostique au modèle et fonctionne avec tout LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.
Principales fonctionnalités de Cheshire Cat AI
RAG intégré
Une mémoire vectorielle Qdrant intégrée ingère des documents et rappelle automatiquement le contexte pertinent, afin que les agents répondent à partir de vos données plutôt qu'à partir de connaissances génériques du modèle.
Système de plugins
Déposez des plugins Python dans le panneau d'administration pour ajouter des outils, des hooks et des formulaires conversationnels sans forker le cœur — étendez le comportement à l'exécution au lieu de reconstruire l'image.
Tout fournisseur de LLM
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Ollama et d'autres modèles compatibles LangChain depuis l'interface d'administration pour équilibrer le coût, la latence et la résidence des données par cas d'utilisation.
API REST et WebSocket
Intégrez l'agent dans n'importe quelle interface utilisateur via une API REST personnalisable ou discutez via WebSocket, avec des clés API distinctes pour chaque transport pour un contrôle d'accès granulaire.
Formulaires conversationnels
Définissez des formulaires basés sur Pydantic qui guident des conversations en plusieurs étapes, comme les réservations ou les commandes, permettant à l'agent de collecter des données structurées tout en conservant un dialogue naturel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cheshire Cat AI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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