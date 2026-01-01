Déployer QloApps en un clic.
Système de gestion hôtelière et de réservation open-source avec un système de gestion immobilière, un moteur de réservation et un site web d'hôtel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour QloApps
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec QloApps
QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open source qui combine un système de gestion immobilière, un moteur de réservation directe et un site Web hôtelier destiné aux clients en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations à partir d'un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.
L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, élimine les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet d'adapter le processus de réservation, le thème et le back-office au fonctionnement réel de votre établissement.
Principales fonctionnalités de QloApps
Moteur de réservation directe
Acceptez les réservations directement sur le site web de votre hôtel avec disponibilité en temps réel, plans tarifaires et confirmations instantanées — sans commission pour les portails tiers.
Gestion immobilière
Gérez les chambres, les types de chambres, les plans tarifaires, la tarification saisonnière, les taxes et l'inventaire depuis un seul back-office conçu autour des flux de travail réels d'un hôtel.
Support multi-hôtels
Gérez plusieurs établissements à partir d'une seule installation, avec des chambres, des tarifs et des autorisations du personnel spécifiques à chaque hôtel, ainsi que des rapports consolidés pour l'ensemble du groupe.
Site web d'hôtel intégré
Déployez un site web d'hôtel orienté client avec des listes de chambres, une galerie, des avis et des pages de contact, prêt à l'emploi — aucun CMS séparé à maintenir.
Modules et extensions
Étendez les flux de réservation avec des passerelles de paiement, des gestionnaires de canaux et des modules marketing depuis la place de marché QloApps sans modifier le code source.
Multi-langues et devises
Accueillez les clients internationaux avec un support natif multilingue et multidevise, configurable par marché depuis le tableau de bord d'administration.
Pourquoi choisir Hostinger pour QloApps
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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