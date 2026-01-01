Déployer MySpeed en un clic.
Outil de suivi de la vitesse internet auto-hébergé qui exécute des tests automatisés et visualise l'historique de votre connexion au fil du temps.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MySpeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MySpeed
MySpeed est un outil de surveillance de test de vitesse léger et auto-hébergé qui suit en permanence les performances de votre connexion Internet. Il exécute des tests de vitesse automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.
Au-delà des mesures brutes, MySpeed fournit des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour l'intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.
Principales fonctionnalités de MySpeed
Tests de vitesse automatisés
Programmez des tests récurrents à l'aide d'expressions cron afin que la qualité de votre connexion soit surveillée en continu sans intervention manuelle.
Plusieurs fournisseurs de tests
Choisissez entre Ookla, LibreSpeed et Cloudflare comme backend de test de vitesse pour obtenir des résultats précis et comparables du fournisseur en qui vous avez confiance.
Graphiques historiques
Visualisez les tendances de téléchargement, de téléversement et de ping sur des plages de temps configurables pour repérer les schémas de dégradation et tenir votre FAI responsable.
Notifications de santé
Recevez des alertes par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram lorsque votre connexion tombe en dessous des seuils définis.
Métriques Prometheus
Exporter les résultats des tests de vitesse sous forme de métriques Prometheus pour les intégrer aux tableaux de bord Grafana, aux côtés de votre autre surveillance d'infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour MySpeed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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