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Générateur de flux de podcast auto-hébergé qui convertit les chaînes YouTube et Bilibili en flux RSS abonnables pour n'importe quelle application de podcast.

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$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec PigeonPod

PigeonPod est un générateur de flux de podcasts auto-hébergé qui transforme les chaînes YouTube, les listes de lecture, les vidéos et le contenu Bilibili en flux de podcasts RSS standard. Abonnez-vous à n'importe quelle chaîne YouTube dans PigeonPod et il télécharge automatiquement les nouveaux épisodes en audio ou en vidéo, générant un flux RSS protégé par mot de passe auquel n'importe quel client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — peut s'abonner directement.

Contrairement aux extensions de navigateur ou aux solutions de contournement manuelles, PigeonPod gère l'ensemble du processus sur votre propre serveur : abonnement, téléchargement via yt-dlp, transcodage via ffmpeg, génération de flux et diffusion RSS. Tous les outils nécessaires sont regroupés dans l'image Docker — rien d'autre à installer ou à configurer.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de PigeonPod

Importation YouTube et Bilibili

Abonnez-vous aux chaînes YouTube, aux listes de lecture et aux vidéos individuelles, ou aux chaînes et listes de lecture Bilibili — PigeonPod suit les nouvelles mises en ligne et les synchronise automatiquement.

Sortie de flux RSS standard

Génère des flux RSS protégés par mot de passe auxquels n'importe quelle application de podcast peut s'abonner, intégrant vos abonnements YouTube dans votre flux de travail d'écoute de podcasts habituel.

Contrôle qualité audio et vidéo

Configurez le format de sortie, le débit binaire et la qualité par flux afin d'obtenir des fichiers audio compacts pour l'écoute ou des vidéos complètes pour le visionnage — sans avoir à les télécharger à nouveau.

Filtres et limites d'épisodes

Définissez des filtres par mots-clés, des seuils de durée et des limites de nombre d'épisodes par flux pour que les abonnements restent axés sur le contenu que vous souhaitez réellement.

S3 et stockage local

Stockez les épisodes téléchargés sur le volume VPS ou acheminez-les vers n'importe quel service compatible S3 — MinIO, Cloudflare R2 ou AWS S3 — pour les bibliothèques plus volumineuses.

Pourquoi choisir Hostinger pour PigeonPod

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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