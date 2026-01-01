Déployer Glance en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé léger qui regroupe les flux RSS, la météo, les statistiques de serveur et plus encore en une seule vue.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Glance
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Glance
Glance est un tableau de bord auto-hébergé basé sur Go qui centralise vos flux d'informations importants sur une seule page personnalisable. Il prend en charge une large collection de widgets — flux RSS, prévisions météorologiques, Hacker News, Reddit, chaînes YouTube, statistiques de serveur, état des conteneurs Docker, et plus encore — tous mis à jour en temps réel avec une empreinte de ressources minimale.
Héberger Glance sur votre VPS maintient la confidentialité de vos flux de données personnels et permet l'intégration avec des API et services internes non accessibles aux alternatives hébergées dans le cloud. Une configuration par défaut est créée automatiquement au premier démarrage afin que vous puissiez accéder à un tableau de bord fonctionnel immédiatement après le déploiement.
Principales fonctionnalités de Glance
Agrégation de flux unifiée
Intégrez les flux RSS, les publications Reddit, Hacker News et les mises à jour des médias sociaux dans une vue de tableau de bord unique et défilante.
Supervision des serveurs et des conteneurs
Surveillez l'état des conteneurs Docker et les métriques de vos serveurs en même temps que vos flux de contenu, sans changer d'outil.
Vaste bibliothèque de widgets
Le calendrier, la météo, les données du marché, les chaînes YouTube et les flux Twitch sont disponibles sous forme de widgets configurables.
Binaire Go léger
Développé en Go pour une consommation minimale de mémoire et de CPU, Glance fonctionne confortablement aux côtés d'autres services sur un VPS partagé.
Intégrations d'API sur mesure
Connectez des API internes et des sources de données propriétaires pour afficher des métriques privées auxquelles les tableaux de bord hébergés ne peuvent pas accéder.
Pourquoi choisir Hostinger pour Glance
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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