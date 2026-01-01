Déployer Shiori en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé qui archive automatiquement les pages web hors ligne afin que le contenu enregistré reste accessible même si l'original disparaît.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shiori
Shiori est un gestionnaire de signets auto-hébergé écrit en Go et conçu comme une alternative axée sur la confidentialité à Pocket et Instapaper. Il enregistre les pages web sous forme d'archives hors ligne — ainsi vos signets restent lisibles même lorsque les sources deviennent inaccessibles, passent derrière des paywalls ou disparaissent entièrement. Avec plus de 9 000 étoiles sur GitHub, il est devenu un choix privilégié pour les chercheurs, les développeurs et les lecteurs soucieux de leur vie privée qui construisent des bases de connaissances personnelles.
L'auto-hébergement de Shiori sur votre VPS maintient les listes de lecture et le contenu archivé entièrement privés, sans suivi ni collecte de données par des tiers. Contrairement aux services cloud gratuits qui imposent des limites de stockage et de rétention, l'hébergement VPS vous offre une capacité illimitée et un contrôle total sur votre archive.
Principales fonctionnalités de Shiori
Archivage de pages hors ligne
Enregistre une copie locale de chaque page mise en favori afin que le contenu reste lisible même si l'URL d'origine devient inaccessible ou se trouve derrière un mur de paiement.
Recherche en texte intégral
Recherche parmi tous les signets et le contenu des pages archivées, ce qui permet de trouver rapidement des informations spécifiques parmi des milliers de pages enregistrées.
Extensions de navigateur
Sauvegarde de signets en un clic depuis Chrome et Firefox sans quitter la page actuelle, avec l'archive créée automatiquement en arrière-plan.
Importation de Pocket
Migre les bibliothèques Pocket existantes au format Netscape Bookmark, en conservant les balises et en rendant la transition vers l'archivage auto-hébergé transparente.
API REST et CLI
L'API REST complète et l'interface en ligne de commande permettent l'intégration avec des scripts d'automatisation et des outils personnalisés au-delà de l'interface web.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shiori
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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