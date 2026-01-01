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Outil de conception de disposition de baies de serveurs par glisser-déposer pour la planification des installations de centres de données, de laboratoires personnels et d'équipements audiovisuels.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rackula

Rackula est un concepteur de racks visuel open source qui aide les administrateurs système, les amateurs de homelab et les techniciens audiovisuels à planifier l'agencement des racks de serveurs grâce à une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de rack standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les diagrammes finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.

L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS garde chaque diagramme de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle plutôt que chez un fournisseur SaaS. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage d'URL et de codes QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Rackula

Concepteur par glisser-déposer

Planifiez visuellement les agencements de racks en faisant glisser les appareils dans des emplacements 1U–48U sans dessiner de schémas dans des feuilles de calcul ou des outils de dessin génériques.

Images d'appareils réels

Créez des diagrammes en utilisant des photographies précises de l'avant et de l'arrière de matériel réel provenant de la bibliothèque de types d'appareils NetBox.

Exportation multi-formats

Exporter les racks terminés au format PNG, PDF ou SVG pour les tickets de gestion des changements, les runbooks et la documentation destinée aux clients.

Partage d'URL et de QR

Partagez la disposition d'un rack avec les techniciens sur place au moyen d'un lien unique ou d'un code QR numérisable, au lieu d'envoyer des captures d'écran par courriel.

Backend persistant

Synchroniser les mises en page entre les navigateurs et les appareils via une API backend avec un stockage sur disque qui survit aux redémarrages de conteneurs.

Authentification intégrée

Protégez l'accès en lecture et en écriture avec un identifiant et un mot de passe, ainsi qu'un jeton d'écriture API protégeant les routes de modification.

Pourquoi choisir Hostinger pour Rackula

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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