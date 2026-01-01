Rackula est un concepteur de racks visuel open source qui aide les administrateurs système, les amateurs de homelab et les techniciens audiovisuels à planifier l'agencement des racks de serveurs grâce à une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de rack standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les diagrammes finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.

L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS garde chaque diagramme de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle plutôt que chez un fournisseur SaaS. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage d'URL et de codes QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.