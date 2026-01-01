Déployer CyberChef en un clic.
Le « Cyber couteau suisse » du GCHQ, avec plus de 300 opérations pour l'encodage, le chiffrement et l'analyse de données dans le navigateur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec CyberChef
CyberChef est un puissant outil de manipulation de données basé sur le web, développé par le GCHQ, offrant plus de 300 opérations intégrées pour le chiffrement, l'encodage, la compression, le hachage et la conversion de formats de données — le tout via une interface intuitive par glisser-déposer. Le système de recettes unique vous permet d'enchaîner plusieurs opérations dans des flux de travail réutilisables et partageables, tandis que la fonction « Magie » détecte automatiquement les types d'encodage pour accélérer l'analyse.
Étant donné que CyberChef traite tout côté client dans votre navigateur, les données sensibles ne quittent jamais votre machine. L'auto-hébergement de votre propre instance sur un VPS garantit qu'elle est toujours disponible pour votre équipe, accessible uniquement au sein de votre infrastructure, et libérée de toute dépendance vis-à-vis des versions hébergées publiquement — ce qui est essentiel pour les opérations de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents qui traitent des données confidentielles.
Principales fonctionnalités de CyberChef
300+ opérations intégrées
Couvre le Base64, AES, le hachage SHA, les expressions régulières, l'analyse IP, la compression et des dizaines d'autres opérations de transformation de données sans écrire de code.
Chaînage de recettes
Enchaînez plusieurs opérations en recettes réutilisables qui peuvent être enregistrées et partagées via une URL, permettant des flux de travail de transformation de données reproductibles et documentés.
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent entièrement dans le navigateur — les données ne quittent jamais votre machine, ce qui le rend sûr pour les enquêtes de sécurité sensibles et les analyses confidentielles.
Détection automatique magique
L'opération Magic identifie automatiquement les schémas d'encodage inconnus et suggère les opérations correctes pour les décoder, accélérant ainsi le triage et l'analyse.
Débogage par points d'arrêt
Parcourez les recettes à l'aide de points d'arrêt pour inspecter les états intermédiaires des données et dépanner les pipelines de transformation complexes à plusieurs étapes.
Pourquoi choisir Hostinger pour CyberChef
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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