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Alternative à ChatGPT auto-hébergée sur site avec chat d'équipe, assistants basés sur RAG et contrôle d'accès basé sur les rôles pour les entreprises.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bionic GPT

Bionic GPT est un remplacement open-source sur site pour ChatGPT, conçu pour les organisations qui ont besoin d'une IA générative tout en conservant la confidentialité stricte des données. Construit autour d'un cœur Rust haute performance, il associe une interface familière de style ChatGPT à des fonctionnalités d'entreprise telles que les espaces de travail d'équipe, le contrôle d'accès basé sur les rôles, les pistes d'audit et les pipelines de génération augmentée par récupération (RAG) agentiques pour tout format de document.

L'auto-hébergement de Bionic GPT sur votre VPS maintient les invites, l'historique des discussions, les embeddings et les documents téléchargés au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par siège ni partage de données avec des tiers. La plateforme se connecte à tout modèle compatible OpenAI — instances Ollama locales ou fournisseurs distants — et inclut PostgreSQL avec pgvector pour la recherche sémantique, ainsi qu'un moteur RAG dédié pour l'ingestion de documents et la génération d'embeddings.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Bionic GPT

Expérience de chat familière

Une interface soignée de style ChatGPT avec historique de chat et personnalisation complète des thèmes permet aux équipes d'adopter l'outil sans formation supplémentaire, tandis qu'une interface utilisateur Rust rapide assure des interactions fluides.

Assistants RAG agentiques

Créez des assistants basés sur vos propres documents — PDF, HTML, CSV, PPTX, et plus encore — avec un découpage sans code, des embeddings et des invites système configurés via l'interface utilisateur web.

Équipes et RBAC

Organisez les utilisateurs en espaces de travail d'équipe isolés, gérez l'accès aux fonctionnalités via des rôles depuis votre SSO, et appliquez des limites d'utilisation de jetons par rôle pour partager équitablement la capacité du modèle.

Apportez n'importe quel LLM

Connectez-vous aux modèles locaux via Ollama ou à des fournisseurs distants en utilisant des API compatibles OpenAI, et permettez aux utilisateurs de basculer entre les modèles sans quitter la conversation.

Confidentialité par conception

Les documents, les embeddings et l'historique de chat restent à l'intérieur de votre VPS, avec la sécurité au niveau des lignes de Postgres et des conteneurs minimalistes construits à partir de zéro, offrant une défense en profondeur.

Pourquoi choisir Hostinger pour Bionic GPT

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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