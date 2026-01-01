Bionic GPT est un remplacement open-source sur site pour ChatGPT, conçu pour les organisations qui ont besoin d'une IA générative tout en conservant la confidentialité stricte des données. Construit autour d'un cœur Rust haute performance, il associe une interface familière de style ChatGPT à des fonctionnalités d'entreprise telles que les espaces de travail d'équipe, le contrôle d'accès basé sur les rôles, les pistes d'audit et les pipelines de génération augmentée par récupération (RAG) agentiques pour tout format de document.

L'auto-hébergement de Bionic GPT sur votre VPS maintient les invites, l'historique des discussions, les embeddings et les documents téléchargés au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par siège ni partage de données avec des tiers. La plateforme se connecte à tout modèle compatible OpenAI — instances Ollama locales ou fournisseurs distants — et inclut PostgreSQL avec pgvector pour la recherche sémantique, ainsi qu'un moteur RAG dédié pour l'ingestion de documents et la génération d'embeddings.