Harness Open Source est une plateforme DevOps complète qui unifie la gestion du code source, les pipelines CI/CD automatisés, les environnements de développement hébergés (Gitspaces) et les registres d'artefacts en une seule solution. En tant qu'évolution de Drone CI, elle va au-delà de l'intégration continue pour offrir une plateforme complète de livraison de logiciels sous la licence Apache 2.0.

L'auto-hébergement de Harness sur votre VPS vous offre des minutes de build illimitées, un stockage d'artefacts et des membres d'équipe à un coût fixe, avec une propriété complète du code source et des données de pipeline. Pas de limitation, pas de tarification par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une plateforme DevOps complète fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.