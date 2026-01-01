Déployer Harness en un clic.
Plateforme de développement de bout en bout combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et les environnements de développement cloud dans un seul outil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Harness
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Harness
Harness Open Source est une plateforme DevOps complète qui unifie la gestion du code source, les pipelines CI/CD automatisés, les environnements de développement hébergés (Gitspaces) et les registres d'artefacts en une seule solution. En tant qu'évolution de Drone CI, elle va au-delà de l'intégration continue pour offrir une plateforme complète de livraison de logiciels sous la licence Apache 2.0.
L'auto-hébergement de Harness sur votre VPS vous offre des minutes de build illimitées, un stockage d'artefacts et des membres d'équipe à un coût fixe, avec une propriété complète du code source et des données de pipeline. Pas de limitation, pas de tarification par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une plateforme DevOps complète fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Principales fonctionnalités de Harness
SCM intégré
Hébergez des dépôts Git avec des flux de travail complets de commit, de branche, de fusion et de demande de tirage, ainsi que la révision de code, la protection des branches et l'analyse des secrets.
CI/CD prêt pour la production
Créez, testez et déployez n'importe quel langage ou framework avec des étapes de pipeline conteneurisées, des centaines de modèles réutilisables et une migration en un clic depuis GitHub Actions, GitLab CI et CircleCI.
Gitspaces Environnements de développement
Fournissez aux développeurs des environnements de développement cloud préconfigurés et immédiatement prêts à l'emploi, accessibles depuis VS Code, JetBrains ou le navigateur — éliminant entièrement le temps de configuration.
Registre d'artefacts
Stockez et proxifiez les images Docker, les charts Helm et les paquets personnalisés dans un registre intégré avec mise en cache en amont pour accélérer les builds et réduire les dépendances externes.
Analyse de sécurité
Détectez automatiquement les secrets et les vulnérabilités dans le code et les dépendances avant qu'ils n'atteignent la production, en imposant des portes de qualité dans le cadre de chaque exécution de pipeline.
Pourquoi choisir Hostinger pour Harness
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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