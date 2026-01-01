Jusqu’à 70 % de rabais sur Spice AI

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Moteur portable de requête SQL, de recherche et d'inférence LLM basé sur Rust pour les agents d'IA basés sur les données.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spice AI

Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine les requêtes SQL fédérées, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et plus encore — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.

L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point de terminaison SQL et HTTP unique sur des données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi de données sensibles à un service géré. Les jeux de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Spice AI

Moteur SQL fédéré

Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point d'accès SQL alimenté par Apache DataFusion.

Accélération des données locales

Matérialisez des jeux de données fréquemment consultés dans Arrow, DuckDB ou SQLite, à côté de votre application, pour servir des requêtes analytiques avec une latence de l'ordre de la milliseconde.

Inférence LLM intégrée

Exécutez des modèles de chat et d'intégration à poids ouvert via une API HTTP compatible OpenAI directement à l'intérieur de l'environnement d'exécution, aucun serveur de modèle séparé n'étant requis.

Recherche IA et RAG

Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres SQL dans une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération basée sur vos données opérationnelles en temps réel.

Arrow Flight gRPC

Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analyse avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit parallèlement à l'API REST.

Spicepods déclaratifs

Définissez les jeux de données, les accélérations, les modèles et les calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est contrôlable par version et reproductible dans tous les environnements.

Pourquoi choisir Hostinger pour Spice AI

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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