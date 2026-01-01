Déployer Spice AI en un clic.
Moteur portable de requête SQL, de recherche et d'inférence LLM basé sur Rust pour les agents d'IA basés sur les données.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spice AI
Spice est un runtime d'infrastructure de données et d'IA open source qui combine les requêtes SQL fédérées, la recherche vectorielle et l'inférence LLM en un seul processus Rust. Basé sur Apache DataFusion, Arrow et DuckDB, il se connecte à des dizaines de sources — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, et plus encore — et matérialise les données chaudes localement pour des analyses en moins d'une seconde à côté de votre application.
L'auto-hébergement de Spice sur votre propre VPS offre aux agents d'IA et aux pipelines RAG un point de terminaison SQL et HTTP unique sur des données fédérées, sans frais de cloud par requête ni envoi de données sensibles à un service géré. Les jeux de données, les accélérations, les embeddings et les modèles sont tous déclarés dans un seul manifeste spicepod.yaml.
Principales fonctionnalités de Spice AI
Moteur SQL fédéré
Interrogez Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks et des dizaines d'autres sources ensemble via un seul point d'accès SQL alimenté par Apache DataFusion.
Accélération des données locales
Matérialisez des jeux de données fréquemment consultés dans Arrow, DuckDB ou SQLite, à côté de votre application, pour servir des requêtes analytiques avec une latence de l'ordre de la milliseconde.
Inférence LLM intégrée
Exécutez des modèles de chat et d'intégration à poids ouvert via une API HTTP compatible OpenAI directement à l'intérieur de l'environnement d'exécution, aucun serveur de modèle séparé n'étant requis.
Recherche IA et RAG
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres SQL dans une seule requête pour alimenter la génération augmentée par récupération basée sur vos données opérationnelles en temps réel.
Arrow Flight gRPC
Diffuser de grands ensembles de résultats aux clients d'analyse avec Apache Arrow sans copie via Flight pour un accès aux données à haut débit parallèlement à l'API REST.
Spicepods déclaratifs
Définissez les jeux de données, les accélérations, les modèles et les calendriers d'actualisation dans un seul manifeste YAML qui est contrôlable par version et reproductible dans tous les environnements.
Pourquoi choisir Hostinger pour Spice AI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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