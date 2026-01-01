SickGear est le fork le plus stable et le plus complet en termes de fonctionnalités, maintenu par la communauté, du projet original Sick-Beard — un serveur d'automatisation d'émissions de télévision auto-hébergé qui suit les émissions que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouveaux épisodes, et transmet les versions correspondantes à votre téléchargeur pour une importation automatique dans votre bibliothèque. Il est développé en continu depuis 2014, avec un accent sur la fiabilité, une large couverture des indexeurs et une interface utilisateur web soignée inspirée du design original de Sick-Beard.

L'auto-hébergement de SickGear sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7, de sorte que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à l'écosystème multimédia Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab.