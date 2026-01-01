Déployer SickGear en un clic.
Serveur d'automatisation stable pour séries télévisées — le fork de Sick-Beard, pérenne et riche en fonctionnalités, pour les configurations PVR auto-hébergées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SickGear
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SickGear
SickGear est le fork le plus stable et le plus complet en termes de fonctionnalités, maintenu par la communauté, du projet original Sick-Beard — un serveur d'automatisation d'émissions de télévision auto-hébergé qui suit les émissions que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouveaux épisodes, et transmet les versions correspondantes à votre téléchargeur pour une importation automatique dans votre bibliothèque. Il est développé en continu depuis 2014, avec un accent sur la fiabilité, une large couverture des indexeurs et une interface utilisateur web soignée inspirée du design original de Sick-Beard.
L'auto-hébergement de SickGear sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7, de sorte que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à l'écosystème multimédia Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab.
Principales fonctionnalités de SickGear
Afficher le suivi avec des profils de qualité
Les préférences par titre pour la qualité, la résolution, la langue et le codec signifient que chaque titre est récupéré exactement dans le format que vous souhaitez.
Prise en charge étendue des indexeurs
La compatibilité Newznab et Torznab, ainsi que des plugins directs pour de nombreux traqueurs privés, couvrent pratiquement tous les indexeurs Usenet et de torrents.
Intégration native du téléchargeur
Les plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent permettent à SickGear d'orchestrer l'ensemble du processus de téléchargement.
Recherche de sous-titres
L'intégration d'OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi récupère les sous-titres correspondants dans vos langues préférées juste après chaque téléchargement.
Prise en charge de l'anime et des formats spéciaux
L'intégration AniDB native gère les conventions de nommage spécifiques aux animes et la numérotation absolue des épisodes sans solutions de contournement manuelles.
Pourquoi choisir Hostinger pour SickGear
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.