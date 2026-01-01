Déployer RAGflow en un clic.
Moteur RAG de qualité production avec analyse approfondie de documents, récupération de graphes de connaissances et prise en charge de plusieurs LLM.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec RAGflow
RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération, prêt pour la production, construit autour d'une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG de base qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse syntaxique des PDF, feuilles de calcul, présentations et images, sensible à la mise en page, afin de préserver la signification des tableaux, figures et contenus structurés avant l'indexation.
L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS garde vos documents privés et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM, les stratégies de découpage (chunking) et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle simple ne peut égaler.
Principales fonctionnalités de RAGflow
Analyse approfondie de documents
L'extraction sensible à la mise en page traite les fichiers PDF, les documents Word, les feuilles de calcul et les images numérisées — tout en préservant les tableaux, les figures et la structure que les analyseurs de texte brut détruisent.
Récupération de graphe de connaissances
Le GraphRAG intégré et l'indexation de graphes de connaissances permettent le raisonnement inter-documents et les requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google et plus de 20 autres fournisseurs sans réindexer vos documents.
Stratégies de découpage flexibles
Choisissez parmi les modes de découpage Général, Q&R, Manuel, Tableau et Article pour correspondre à la structure de chaque type de document afin d'obtenir une précision de récupération optimale.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager des bases de connaissances tout en limitant l'accès aux collections de documents sensibles aux utilisateurs autorisés.
REST API et SDK
Une API REST complète et un SDK Python officiel vous permettent d'intégrer RAGflow dans vos propres applications et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour RAGflow
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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