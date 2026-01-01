RAGflow est un moteur de génération augmentée par récupération, prêt pour la production, construit autour d'une compréhension approfondie des documents. Contrairement aux implémentations RAG de base qui traitent les documents comme du texte brut, RAGflow effectue une analyse syntaxique des PDF, feuilles de calcul, présentations et images, sensible à la mise en page, afin de préserver la signification des tableaux, figures et contenus structurés avant l'indexation.

L'auto-hébergement de RAGflow sur votre propre VPS garde vos documents privés et vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM, les stratégies de découpage (chunking) et les pipelines de récupération. Le graphe de connaissances intégré et les backends GraphRAG débloquent un raisonnement inter-documents que la recherche vectorielle simple ne peut égaler.