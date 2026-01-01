Déployer Syncthing en 1 clic.
Synchronisation de fichiers pair à pair open source qui garde vos données privées et chiffrées sur tous les appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Syncthing
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Syncthing
Syncthing est un outil de synchronisation de fichiers décentralisé qui synchronise continuellement les fichiers entre vos appareils sans aucun serveur central. Toutes les données restent sur vos appareils et sont transférées avec un chiffrement TLS et une confidentialité persistante parfaite — pas d'intermédiaire cloud, aucun compte requis.
L'auto-hébergement de Syncthing sur un VPS crée un nœud de synchronisation persistant qui reste en ligne 24h/24 et 7j/7, garantissant que tous vos appareils restent à jour même lorsque certains sont hors ligne. Avec la prise en charge du versionnement de dossiers, la gestion des conflits et des clients multiplateformes, Syncthing est l'alternative axée sur la confidentialité à Dropbox et Google Drive.
Principales fonctionnalités de Syncthing
Pas de serveur central
Les fichiers se synchronisent directement entre vos appareils sans stockage cloud tiers, gardant vos données entièrement sous votre contrôle.
Chiffrement de bout en bout
Tous les transferts utilisent TLS avec une confidentialité persistante parfaite, garantissant que vos fichiers ne peuvent pas être interceptés ou lus par quiconque d'autre.
Modes de dossier flexibles
Configurez les dossiers en mode envoi seul, réception seule ou bidirectionnel pour contrôler précisément la façon dont les données circulent entre les appareils.
Gestion des versions de fichiers
Conservez les versions historiques des fichiers modifiés ou supprimés avec des politiques de rétention configurables pour récupérer après des modifications accidentelles.
Clients multiplateformes
Les clients natifs pour Linux, Windows, macOS et Android maintiennent chaque appareil synchronisé à partir d'un seul nœud VPS persistant.
Pourquoi choisir Hostinger pour Syncthing
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web