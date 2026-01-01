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Synchronisation de fichiers pair à pair open source qui garde vos données privées et chiffrées sur tous les appareils.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Syncthing

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Syncthing

Syncthing est un outil de synchronisation de fichiers décentralisé qui synchronise continuellement les fichiers entre vos appareils sans aucun serveur central. Toutes les données restent sur vos appareils et sont transférées avec un chiffrement TLS et une confidentialité persistante parfaite — pas d'intermédiaire cloud, aucun compte requis.

L'auto-hébergement de Syncthing sur un VPS crée un nœud de synchronisation persistant qui reste en ligne 24h/24 et 7j/7, garantissant que tous vos appareils restent à jour même lorsque certains sont hors ligne. Avec la prise en charge du versionnement de dossiers, la gestion des conflits et des clients multiplateformes, Syncthing est l'alternative axée sur la confidentialité à Dropbox et Google Drive.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Syncthing

Pas de serveur central

Les fichiers se synchronisent directement entre vos appareils sans stockage cloud tiers, gardant vos données entièrement sous votre contrôle.

Chiffrement de bout en bout

Tous les transferts utilisent TLS avec une confidentialité persistante parfaite, garantissant que vos fichiers ne peuvent pas être interceptés ou lus par quiconque d'autre.

Modes de dossier flexibles

Configurez les dossiers en mode envoi seul, réception seule ou bidirectionnel pour contrôler précisément la façon dont les données circulent entre les appareils.

Gestion des versions de fichiers

Conservez les versions historiques des fichiers modifiés ou supprimés avec des politiques de rétention configurables pour récupérer après des modifications accidentelles.

Clients multiplateformes

Les clients natifs pour Linux, Windows, macOS et Android maintiennent chaque appareil synchronisé à partir d'un seul nœud VPS persistant.

Pourquoi choisir Hostinger pour Syncthing

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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