Déployer WUD en un clic.
Veilleur open source qui détecte les mises à jour d'images Docker et vous avertit via des dizaines de canaux intégrés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WUD
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WUD
WUD (What's Up Docker) est le successeur activement maintenu de whats-up-docker, entièrement axé sur la mise à jour des images de conteneurs sur l'infrastructure auto-hébergée. Il inspecte en continu les conteneurs en cours d'exécution, interroge les registres en amont et signale précisément quelles images ont de nouvelles versions disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay et les registres auto-hébergés sont tous pris en charge nativement.
L'auto-hébergement de WUD sur votre propre VPS élimine toute dépendance vis-à-vis des traqueurs de mises à jour SaaS tiers et maintient l'inventaire complet de votre flotte de conteneurs au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les déclencheurs peuvent être diffusés vers Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, des webhooks génériques, ou reconstruire automatiquement les piles.
Principales fonctionnalités de WUD
Veille multi-registre
Suit les mises à jour sur Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, et tout registre personnalisé sans extensions par fournisseur.
Lancement des automatisations
Achemine les événements de nouvelle version vers Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, des webhooks génériques ou des tâches de reconstruction de conteneurs.
Interface utilisateur Web et API REST
Parcourez les mises à jour en attente, consultez les résumés et intégrez-vous aux tableaux de bord existants via une API REST documentée.
Règles de surveillance granulaires
Inclure ou exclure des conteneurs par étiquette, nom ou registre, et choisir entre des stratégies de comparaison semver, regex ou digest.
Métriques Prometheus
Exporte le conteneur et met à jour les métriques sur /metrics afin que les piles Grafana existantes puissent alerter sur les images obsolètes.
Faible encombrement
Fonctionne comme un conteneur Node.js unique avec un petit volume de stockage, adapté aux petites instances VPS parallèlement aux charges de travail de production.
Pourquoi choisir Hostinger pour WUD
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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