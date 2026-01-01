Déployer Vault en un clic.
Plateforme de gestion des secrets standard de l'industrie pour stocker, accéder et faire pivoter en toute sécurité les identifiants et certificats sensibles.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Vault
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vault
HashiCorp Vault est une plateforme de gestion de secrets basée sur l'identité qui centralise le contrôle des données sensibles — clés API, mots de passe de bases de données, certificats et jetons — sur l'ensemble de votre infrastructure. Au lieu de disperser les identifiants dans les fichiers de configuration et les variables d'environnement, Vault fournit une source unique et fiable avec un journal d'audit complet de chaque événement d'accès.
Vault prend en charge les secrets dynamiques générés à la demande et automatiquement révoqués après utilisation, réduisant considérablement l'exposition due aux identifiants divulgués ou à longue durée de vie. L'auto-hébergement de Vault sur un VPS maintient votre infrastructure de secrets entièrement sous votre contrôle — aucun fournisseur de cloud n'a accès à vos clés, à vos pistes d'audit ou aux applications qu'elles protègent.
Principales fonctionnalités de Vault
Secrets dynamiques
Générez des identifiants de courte durée pour les bases de données et les services cloud à la demande — révoqués automatiquement après une durée de vie (TTL) configurable, éliminant le risque lié aux secrets divulgués de longue durée.
Chiffrement en tant que service
Chiffrer et déchiffrer les données d'application via l'API Vault sans gérer directement les clés cryptographiques, en protégeant les données sensibles sans modifier votre couche de stockage.
Journalisation d'audit complète
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec l'identité complète et les détails de l'horodatage, fournissant une piste inaltérable pour les audits de conformité et les enquêtes sur les incidents.
Méthodes d'authentification multiples
Authentifiez-vous via des jetons, AppRole, GitHub, AWS IAM ou des comptes de service Kubernetes, en intégrant Vault dans vos pipelines d'identité et de déploiement existants.
Location de secrets et TTLs
Les secrets sont émis avec des valeurs de durée de vie et peuvent être renouvelés ou révoqués par programme, vous offrant un contrôle précis du cycle de vie sur chaque identifiant géré par Vault.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vault
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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