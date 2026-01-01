OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 afin de maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Elle offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité grâce à une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaire.

Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.