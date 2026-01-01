Déployer OpenSearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenSearch
OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 afin de maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Elle offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité grâce à une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaire.
Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.
Principales fonctionnalités de OpenSearch
Recherche plein texte
DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.
OpenSearch Dashboards
La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.
Analyse des journaux
Ingérer et analyser les journaux d'applications et d'infrastructure en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.
Licence Apache 2.0
Pas de restrictions commerciales ni de changements de licence inattendus — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.
Détection d'anomalies
La détection d'anomalies intégrée basée sur l'apprentissage automatique et les alertes configurables aident à détecter les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenSearch
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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