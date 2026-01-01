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Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.

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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenSearch

OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 afin de maintenir une alternative véritablement ouverte sous la licence Apache 2.0. Elle offre la recherche en texte intégral, l'analyse des données de journaux et d'événements, la surveillance des performances des applications et l'analyse de sécurité grâce à une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaire.

Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenSearch

Recherche plein texte

DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.

OpenSearch Dashboards

La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.

Analyse des journaux

Ingérer et analyser les journaux d'applications et d'infrastructure en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.

Licence Apache 2.0

Pas de restrictions commerciales ni de changements de licence inattendus — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.

Détection d'anomalies

La détection d'anomalies intégrée basée sur l'apprentissage automatique et les alertes configurables aident à détecter les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenSearch

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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