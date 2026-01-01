GeoServer est un serveur Java open-source qui vous permet de publier, partager et modifier des données géospatiales en utilisant les standards OGC ouverts. Il lit les sources vectorielles et raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF et des dizaines d'autres formats, puis les expose via des points d'accès Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service et Web Processing Service que tout client GIS ou bibliothèque de cartographie web peut consommer.

L'auto-hébergement de GeoServer sur votre propre VPS maintient les ensembles de données propriétaires, les styles de couches et les règles d'accès au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par couche et sans limites de téléchargement. Une console d'administration basée sur un navigateur vous permet d'ajouter des magasins, de configurer des couches et d'ajuster la mise en cache sans toucher au XML, tandis que le répertoire de données persistant survit aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.