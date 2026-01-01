Déployer GeoServer en un clic.
Serveur géospatial open source qui publie des cartes et des données spatiales via les standards OGC tels que WMS, WFS et WCS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour GeoServer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GeoServer
GeoServer est un serveur Java open-source qui vous permet de publier, partager et modifier des données géospatiales en utilisant les standards OGC ouverts. Il lit les sources vectorielles et raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF et des dizaines d'autres formats, puis les expose via des points d'accès Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service et Web Processing Service que tout client GIS ou bibliothèque de cartographie web peut consommer.
L'auto-hébergement de GeoServer sur votre propre VPS maintient les ensembles de données propriétaires, les styles de couches et les règles d'accès au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par couche et sans limites de téléchargement. Une console d'administration basée sur un navigateur vous permet d'ajouter des magasins, de configurer des couches et d'ajuster la mise en cache sans toucher au XML, tandis que le répertoire de données persistant survit aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
Principales fonctionnalités de GeoServer
Support des normes OGC
Fournit des points d'accès WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS et OGC API afin que tout client SIG ou de cartographie web conforme aux normes puisse se connecter sans adaptateurs personnalisés.
De nombreuses sources de données
Lit PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, et d'autres formats vectoriels et raster à partir d'un seul serveur.
Style de carte personnalisé
Stylisez les couches avec des règles SLD ou CSS, prévisualisez-les en direct dans la console d'administration, et réutilisez les mêmes styles sur les cartes et les caches de tuiles.
Mise en cache de tuiles intégrée
GeoWebCache intégré pré-rend et diffuse les tuiles cartographiques, de sorte que les couches WMS volumineuses restent rapides sous charge sans service de mise en cache supplémentaire.
Console d'administration du navigateur
Configurez les espaces de travail, les magasins de données, les couches et les règles d'accès depuis une interface utilisateur web sans modifier le XML ni redémarrer le serveur.
Accès sécurisé à la couche
Les règles de sécurité par couche et par service avec authentification basée sur les rôles maintiennent les ensembles de données sensibles restreints aux bons utilisateurs et clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour GeoServer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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