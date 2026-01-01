Déployer Zammad en 1 clic.
Plateforme open-source de helpdesk et de support client qui transforme les e-mails, le chat et les canaux sociaux en un flux de travail de billetterie unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Zammad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zammad
Zammad est un système de helpdesk et de support client entièrement open source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent à partir d'une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent sur le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.
L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients, des transcriptions de conversations et des métriques SLA, sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance pour une seule personne à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et le suivi du temps.
Principales fonctionnalités de Zammad
Boîte de réception multicanal
Centralisez les tickets provenant des e-mails, du chat web, de Telegram, de Twitter, de Facebook et du téléphone dans une seule file d'attente afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les outils.
SLA et escalade
Définissez des objectifs de réponse et de résolution par client ou par type de ticket, avec des escalades automatiques lorsque les délais ne sont pas respectés.
Base de connaissances
Publiez des articles publics et internes avec prise en charge multilingue pour réduire les demandes répétitives et intégrer plus rapidement les nouveaux agents.
Recherche en texte intégral
La recherche propulsée par Elasticsearch sur chaque ticket, article et dossier client renvoie des résultats en quelques millisecondes, même à grande échelle.
Workflows personnalisés
Créez des automatisations basées sur des déclencheurs et des tâches planifiées qui acheminent les tickets, envoient des réponses et mettent à jour les champs sans écrire de code.
API REST et webhooks
Intégrez Zammad avec des CRM, des outils de surveillance et des chatbots grâce à une API REST complète et des webhooks sortants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zammad
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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