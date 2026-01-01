Meilisearch est un moteur de recherche open-source ultra-rapide écrit en Rust qui renvoie des résultats pertinents en moins de 50 ms avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un filtrage par facettes et un classement personnalisable — le tout via une simple API REST. Il fonctionne immédiatement avec des paramètres par défaut intelligents, ce qui facilite l'ajout d'une recherche puissante aux boutiques e-commerce, aux sites de documentation et aux applications SaaS.

Héberger Meilisearch sur votre propre VPS vous offre un CPU et une mémoire dédiés pour des performances constantes inférieures à 50 ms sous charge, une indexation illimitée de documents à coût fixe, et un contrôle total sur la sécurité et la configuration sans dépendre d'un service de recherche géré.