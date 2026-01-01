Déployer Meilisearch en 1 clic.
Moteur de recherche open-source développé en Rust qui fournit des résultats tolérants aux fautes de frappe en moins de 50 millisecondes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Meilisearch
Meilisearch est un moteur de recherche open-source ultra-rapide écrit en Rust qui renvoie des résultats pertinents en moins de 50 ms avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un filtrage par facettes et un classement personnalisable — le tout via une simple API REST. Il fonctionne immédiatement avec des paramètres par défaut intelligents, ce qui facilite l'ajout d'une recherche puissante aux boutiques e-commerce, aux sites de documentation et aux applications SaaS.
Héberger Meilisearch sur votre propre VPS vous offre un CPU et une mémoire dédiés pour des performances constantes inférieures à 50 ms sous charge, une indexation illimitée de documents à coût fixe, et un contrôle total sur la sécurité et la configuration sans dépendre d'un service de recherche géré.
Principales fonctionnalités de Meilisearch
Résultats sous 50 ms
Le moteur basé sur Rust renvoie les résultats de recherche en moins de 50 millisecondes, même sur des millions de documents.
Tolérance aux fautes de frappe intégrée
Les utilisateurs trouvent ce dont ils ont besoin même en cas de fautes de frappe — aucune configuration n'est requise pour activer la correction intelligente des fautes de frappe.
Filtrage à facettes
De puissants filtres et facettes permettent aux utilisateurs d'affiner les résultats de recherche par catégorie, prix, étiquette ou tout attribut personnalisé.
API REST simple
Des SDK complets pour JavaScript, Python, PHP, Go et plus encore facilitent l'intégration pour toute pile technologique.
Indexation en temps réel
Les documents sont consultables immédiatement après avoir été ajoutés, sans délai de reconstruction ni actualisation manuelle de l'index.
Pourquoi choisir Hostinger pour Meilisearch
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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