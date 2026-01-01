Déployer COPS en un clic.
Serveur PHP OPDS et HTML léger pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, optimisé pour l'hébergement mutualisé et les configurations à faibles ressources.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec COPS
COPS (serveur PHP OPDS Calibre) est une alternative rapide et en lecture seule au serveur de contenu Calibre intégré. Il expose une bibliothèque Calibre existante — le fichier standard
metadata.db — via une interface HTML simple pour les navigateurs et un flux OPDS pour les liseuses comme Moon+ Reader, KyBook, Aldiko et Marvin. Parce qu'il fonctionne sur du PHP pur sans base de données propre, il reste réactif sur du matériel modeste et démarre en quelques secondes.
L'auto-hébergement de COPS sur un VPS offre aux lecteurs d'ebooks mobiles un point d'accès rapide au catalogue sans avoir à maintenir une instance de bureau Calibre en cours d'exécution, et s'associe naturellement à Calibre-Web pour les utilisateurs qui souhaitent un catalogue public en lecture seule, distinct de leur interface utilisateur de gestion complète.
Principales fonctionnalités de COPS
Flux OPDS natif
Un catalogue OPDS 1.1 intégré permet aux applications de lecture mobiles de parcourir, rechercher et télécharger directement depuis votre bibliothèque Calibre.
Lit Calibre metadata.db
Pointe directement vers la même base de données SQLite utilisée par Calibre — pas d'importation, pas de bibliothèque en double, pas d'étape de synchronisation.
Empreinte légère
PHP pur sans base de données externe, ce qui lui permet de rester rapide sur les petits plans VPS et de gérer des bibliothèques avec des milliers de titres.
Lecteur dans le navigateur
Lit les fichiers EPUB directement dans le navigateur via Monocle, afin que les utilisateurs puissent feuilleter des livres sans les télécharger au préalable.
Thèmes et configuration personnalisés
Réglable par instance via
local.php — choisissez un thème, définissez la taille de la page, restreignez l'accès, ou exposez plusieurs bases de données simultanément.
Pourquoi choisir Hostinger pour COPS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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