Déployer Svix en un clic.
Service de livraison de webhooks open-source avec des tentatives automatiques, la signature de messages et un portail de points de terminaison client intégrable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Svix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Svix
Svix est une plateforme de livraison de webhooks open-source, prête pour l'entreprise, qui gère tout ce qui est impliqué dans l'envoi de webhooks fiables à grande échelle. Elle gère les tentatives automatiques avec un backoff exponentiel, la surveillance de l'état des points de terminaison, la signature et la vérification des messages, et un journal d'audit complet de chaque tentative de livraison — afin que vous n'ayez pas à construire toute cette infrastructure vous-même.
Un composant de portail intégrable permet aux clients de votre application de gérer eux-mêmes leurs points de terminaison de webhook et leurs abonnements aux événements. Construit en Rust pour la performance, Svix fonctionne avec PostgreSQL et Redis, et expose une API REST avec des SDK officiels pour tous les principaux langages. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient toutes les données de webhook sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Svix
Tentatives automatiques
Les livraisons de webhooks échouées sont automatiquement relancées avec une temporisation exponentielle, garantissant que les messages atteignent leur destination même pendant les pannes transitoires.
Signature de message
Tous les webhooks sortants sont signés avec HMAC-SHA256 ou Ed25519, permettant aux destinataires de vérifier cryptographiquement l'authenticité de chaque message.
Portail intégrable
Livrez un portail de gestion de webhooks pré-construit que vos clients peuvent utiliser pour enregistrer des points de terminaison et s'abonner à des événements — aucune interface utilisateur personnalisée n'est requise.
Journal d'audit de livraison
Chaque tentative de livraison est enregistrée avec tous les détails de la requête et de la réponse, ce qui facilite le débogage des échecs et la relecture des événements manqués.
SDK multi-langues
Les SDKs clients officiels pour Python, TypeScript, Go, Java, Ruby et C# vous permettent d'intégrer Svix dans n'importe quel backend en quelques minutes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Svix
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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