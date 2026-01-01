agentmemory est une mémoire persistante open-source pour les agents de codage IA et tout client compatible MCP. Il capture silencieusement ce que votre agent fait à chaque session, le compresse en une mémoire consultable et injecte le bon contexte dans la session suivante afin que vous cessiez de réexpliquer votre architecture, de redécouvrir les mêmes bugs et de réenseigner les mêmes préférences.

Construit sur le moteur iii avec un pipeline de consolidation à 4 niveaux et une recherche hybride BM25, vectorielle et graphique, agentmemory atteint une précision de récupération de 95,2 % sur le benchmark LongMemEval-S tout en réduisant les jetons de contexte d'environ 92 %. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve les transcriptions de session, les mémoires et l'historique de relecture sur une infrastructure que vous contrôlez, sans cloud fournisseur ni facturation par agent.