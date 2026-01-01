Déployer agentmemory en un clic.
Serveur de mémoire persistante open-source pour agents de codage IA — capture, compresse et rappelle silencieusement le contexte à travers chaque session.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec agentmemory
agentmemory est une mémoire persistante open-source pour les agents de codage IA et tout client compatible MCP. Il capture silencieusement ce que votre agent fait à chaque session, le compresse en une mémoire consultable et injecte le bon contexte dans la session suivante afin que vous cessiez de réexpliquer votre architecture, de redécouvrir les mêmes bugs et de réenseigner les mêmes préférences.
Construit sur le moteur iii avec un pipeline de consolidation à 4 niveaux et une recherche hybride BM25, vectorielle et graphique, agentmemory atteint une précision de récupération de 95,2 % sur le benchmark LongMemEval-S tout en réduisant les jetons de contexte d'environ 92 %. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve les transcriptions de session, les mémoires et l'historique de relecture sur une infrastructure que vous contrôlez, sans cloud fournisseur ni facturation par agent.
Principales fonctionnalités de agentmemory
Recherche hybride
Combine la recherche par mot-clé BM25, le vecteur dense et la récupération de graphe de connaissances via la fusion RRF, afin que les agents trouvent des souvenirs pertinents, que vous vous souveniez de la phrase exacte ou seulement du concept.
Capture automatique
Douze points d'accroche pour Claude Code et six pour Codex CLI enregistrent les invites, les appels d'outils et les résultats sans aucun appel de sauvegarde manuel — les souvenirs s'accumulent simplement en travaillant comme d'habitude.
Fonctionne avec tous les agents
Un serveur parle MCP, REST et stdio, ainsi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, et tout client MCP partagent le même pool de mémoire.
Relecture de session
Chaque session enregistrée est rejouable dans la visionneuse intégrée avec lecture, pause, contrôle de la vitesse et des raccourcis clavier pour déboguer exactement ce que l'agent a fait et pourquoi.
Cycle de vie à 4 niveaux
Un pipeline de consolidation fait passer les observations des niveaux à court terme aux niveaux à long terme, applique une décroissance et oublie automatiquement les souvenirs obsolètes afin que l'index reste petit et que le rappel reste précis.
Pourquoi choisir Hostinger pour agentmemory
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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