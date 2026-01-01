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Serveur de mémoire persistante open-source pour agents de codage IA — capture, compresse et rappelle silencieusement le contexte à travers chaque session.

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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
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KVM 2
$ CA 34,19
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec agentmemory

agentmemory est une mémoire persistante open-source pour les agents de codage IA et tout client compatible MCP. Il capture silencieusement ce que votre agent fait à chaque session, le compresse en une mémoire consultable et injecte le bon contexte dans la session suivante afin que vous cessiez de réexpliquer votre architecture, de redécouvrir les mêmes bugs et de réenseigner les mêmes préférences.

Construit sur le moteur iii avec un pipeline de consolidation à 4 niveaux et une recherche hybride BM25, vectorielle et graphique, agentmemory atteint une précision de récupération de 95,2 % sur le benchmark LongMemEval-S tout en réduisant les jetons de contexte d'environ 92 %. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve les transcriptions de session, les mémoires et l'historique de relecture sur une infrastructure que vous contrôlez, sans cloud fournisseur ni facturation par agent.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de agentmemory

Recherche hybride

Combine la recherche par mot-clé BM25, le vecteur dense et la récupération de graphe de connaissances via la fusion RRF, afin que les agents trouvent des souvenirs pertinents, que vous vous souveniez de la phrase exacte ou seulement du concept.

Capture automatique

Douze points d'accroche pour Claude Code et six pour Codex CLI enregistrent les invites, les appels d'outils et les résultats sans aucun appel de sauvegarde manuel — les souvenirs s'accumulent simplement en travaillant comme d'habitude.

Fonctionne avec tous les agents

Un serveur parle MCP, REST et stdio, ainsi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, et tout client MCP partagent le même pool de mémoire.

Relecture de session

Chaque session enregistrée est rejouable dans la visionneuse intégrée avec lecture, pause, contrôle de la vitesse et des raccourcis clavier pour déboguer exactement ce que l'agent a fait et pourquoi.

Cycle de vie à 4 niveaux

Un pipeline de consolidation fait passer les observations des niveaux à court terme aux niveaux à long terme, applique une décroissance et oublie automatiquement les souvenirs obsolètes afin que l'index reste petit et que le rappel reste précis.

Pourquoi choisir Hostinger pour agentmemory

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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