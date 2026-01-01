Déployer Movary en 1 clic.
Outil de suivi de l'historique de visionnage de films auto-hébergé avec scrobbling Plex, Jellyfin, Emby et Trakt, et des statistiques détaillées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Movary
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Movary
Movary est une application web gratuite et open source, conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnement. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et d'IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et présente des statistiques approfondies sur les acteurs, les réalisateurs, les genres, les langues et les décennies qui façonnent vos goûts.
L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnement privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi qu'un scrobbling automatique depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnement ne quittent jamais votre serveur.
Principales fonctionnalités de Movary
Scrobbling Plex et Jellyfin
Enregistrer automatiquement chaque film regardé dans Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sans marquer manuellement les lectures.
Statistiques détaillées des montres
Découvrez vos meilleurs acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies avec des graphiques qui visualisent comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Importation Trakt et Letterboxd
Apportez l'historique de visionnage existant de Trakt, Letterboxd ou Netflix dès le premier jour plutôt que de partir de zéro.
Évaluations et notes personnelles
Évaluez chaque film avec des notes personnelles et des commentaires pour reconstituer l'image des films que vous avez déjà vus.
Application web installable
Installez Movary comme application web progressive sur les téléphones et les ordinateurs de bureau pour une expérience native sans boutique d'applications.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez un serveur avec des amis ou de la famille tout en gardant chaque profil, avec sa propre liste de suivi, ses évaluations et ses statistiques, entièrement isolé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Movary
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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