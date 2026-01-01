Déployer Docspell en 1 clic.
Organisateur de documents auto-hébergé qui étiquette automatiquement les numérisations, les courriels et les PDF et les rend consultables en texte intégral.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Docspell
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Docspell
Docspell est un serveur de gestion de documents auto-hébergé et open-source, conçu pour les piles de papier qui ont été scannées, téléchargées ou envoyées par e-mail. Il exécute l'OCR sur les fichiers entrants, extrait les dates, les correspondants et les montants à l'aide du PNL, et stocke les métadonnées structurées à côté du document original afin que l'ensemble de l'archive devienne consultable en texte intégral. Les étiquettes, les champs personnalisés, les dossiers et les requêtes enregistrées le rendent pratique pour gérer les documents ménagers, les factures de freelance ou les dossiers de petites entreprises sur de nombreuses années.
L'auto-hébergement de Docspell sur votre propre VPS permet de conserver les documents les plus sensibles — dossiers fiscaux, factures médicales, documents juridiques, formulaires gouvernementaux — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un service de documents SaaS. Le déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage, Solr pour la recherche en texte intégral, et le serveur REST Docspell ainsi que le worker joex pour l'OCR et la conversion, l'inscription lors de la première visite créant le compte propriétaire de l'archive de documents.
Principales fonctionnalités de Docspell
Extraction OCR + NLP
Exécute l'OCR sur chaque scan, puis extrait les dates, les correspondants, les montants et les contacts afin que chaque document arrive dans la boîte de réception déjà pré-classifié.
Recherche en texte intégral
Recherche plein texte optimisée par Solr dans tous les documents — factures, contrats, reçus, pièces jointes de courriel — avec des filtres par étiquette, dossier et champ.
Ingestion de courriels et de dossiers
Récupérer les pièces jointes des boîtes aux lettres via IMAP, accepter les téléchargements HTTP depuis des scanners, et surveiller un répertoire pour les fichiers déposés via SCP ou rsync.
Balises et champs personnalisés
Annotez des documents avec des balises, des étiquettes d'organisation, des champs personnalisés (montants, dates de contrat, dates d'expiration) et des recherches enregistrées qui se rafraîchissent automatiquement.
Multi-utilisateur et multi-locataire
Chaque « collectif » est un espace de travail isolé avec ses propres utilisateurs, documents et métadonnées, permettant aux familles ou aux petites équipes de partager une seule instance sans mélanger les données.
Conversion de documents
Convertit les fichiers HTML, Office, image et e-mail entrants en PDF interrogeables via WeasyPrint, Unoconv et Tesseract pour une archive uniforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Docspell
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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