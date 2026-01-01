Lychee est un système de gestion de photos open source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et offre des options de partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums ou des photos individuelles — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, les fournisseurs LDAP et OAuth — ce qui la rend tout aussi adaptée à une archive photo personnelle qu'à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.