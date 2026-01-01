Déployer Lychee en 1 clic.
Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes exigeants.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lychee
Lychee est un système de gestion de photos open source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et offre des options de partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums ou des photos individuelles — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, les fournisseurs LDAP et OAuth — ce qui la rend tout aussi adaptée à une archive photo personnelle qu'à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.
Principales fonctionnalités de Lychee
Hiérarchie d'albums imbriquée
Organisez les photos en albums et sous-albums avec réorganisation par glisser-déposer, sélection d'image de couverture et contrôles de partage par album.
Métadonnées EXIF et IPTC
Extraction automatique des balises d'appareil photo, d'objectif, d'exposition, GPS et IPTC afin que les albums puissent être recherchés et filtrés par boîtier d'appareil photo, longueur focale ou emplacement.
Contrôles de partage granulaires
Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation seulement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.
Prise en charge RAW et HEIC
Prise en charge native des formats RAW et HEIC, ainsi que des JPEG, PNG et vidéos — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.
Connexion OAuth et LDAP
Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.
Backend de stockage d'objets
Stockez éventuellement des photos sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local tout en conservant la même UX.
Pourquoi choisir Hostinger pour Lychee
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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