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Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes exigeants.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lychee

Lychee est un système de gestion de photos open source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et offre des options de partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums ou des photos individuelles — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, les fournisseurs LDAP et OAuth — ce qui la rend tout aussi adaptée à une archive photo personnelle qu'à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Lychee

Hiérarchie d'albums imbriquée

Organisez les photos en albums et sous-albums avec réorganisation par glisser-déposer, sélection d'image de couverture et contrôles de partage par album.

Métadonnées EXIF et IPTC

Extraction automatique des balises d'appareil photo, d'objectif, d'exposition, GPS et IPTC afin que les albums puissent être recherchés et filtrés par boîtier d'appareil photo, longueur focale ou emplacement.

Contrôles de partage granulaires

Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation seulement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.

Prise en charge RAW et HEIC

Prise en charge native des formats RAW et HEIC, ainsi que des JPEG, PNG et vidéos — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.

Connexion OAuth et LDAP

Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.

Backend de stockage d'objets

Stockez éventuellement des photos sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local tout en conservant la même UX.

Pourquoi choisir Hostinger pour Lychee

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Martin K
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