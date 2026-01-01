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Une page d'accueil de serveur légère et rapide pour organiser les liens vers vos conteneurs et services auto-hébergés.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Starbase 80

Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcharge de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.

Contrairement aux tableaux de bord lourds en intégration, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes Dashboard Icons, Material Design et selfh.st dès l'installation, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Starbase 80

Chargement instantané des pages

Starbase 80 émet du HTML statique pur sans JavaScript côté client, ainsi votre page d'accueil se charge en quelques millisecondes quelle que soit la charge du serveur.

Configuration basée sur JSON

Définissez tous vos services, catégories, icônes et liens dans un seul fichier config.json — pas de base de données, pas d'éditeur d'interface utilisateur, pas de migrations.

Prise en charge avancée des icônes

Utilisez les icônes du tableau de bord, les icônes Material Design ou les icônes selfh.st par leur nom, ou servez vos propres fichiers d'images à partir d'un dossier monté en liaison.

Mode sombre intégré

Mode sombre automatique adapté au système d'exploitation avec des couleurs d'arrière-plan configurables pour les thèmes clair et sombre, utilisant les valeurs de couleur Tailwind ou les codes hexadécimaux.

Accès conteneur nul

Aucun socket Docker requis et aucune intégration d'API — Starbase 80 est un lanceur de liens pur sans accès en lecture à vos conteneurs en cours d'exécution.

Pourquoi choisir Hostinger pour Starbase 80

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Martin K
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