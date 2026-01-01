Déployer Trip en un clic.
Traceur de carte et planificateur de voyage minimaliste auto-hébergé pour organiser des points d'intérêt et des itinéraires de plusieurs jours.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Trip
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Trip
Trip est un traqueur de cartes minimaliste auto-hébergé et un planificateur de voyages qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés de plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.
Exécuter Trip sur votre propre VPS maintient chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.
Principales fonctionnalités de Trip
Cartes interactives de POI
Déposez, catégorisez et filtrez les points d'intérêt sur des tuiles de carte personnalisables basées sur Leaflet pour une exploration rapide et adaptée aux mobiles.
Itinéraires de plusieurs jours
Regroupez les POI en plans de voyage jour par jour avec des notes, des coûts et des pièces jointes afin que le plan complet se trouve au même endroit.
Collaboration de voyage
Partagez vos voyages avec vos compagnons de voyage afin que chacun voie le même itinéraire et les mêmes mises à jour sans jongler avec les fils de discussion ou les feuilles de calcul.
Authentification unique OIDC
La connexion facultative OpenID Connect vous permet de réutiliser votre fournisseur d'identité existant au lieu de gérer un compte Trip distinct.
Confidentialité par défaut
Pas de télémétrie, de suivi ou de publicités — chaque lieu, photo et voyage reste sur votre VPS sous votre contrôle direct.
SQLite léger
Conteneur unique basé sur SQLite avec un seul volume de stockage, rendant les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi choisir Hostinger pour Trip
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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