Déployer Wizarr en un clic d'installation.
Système de gestion des utilisateurs et des invitations pour Plex, Jellyfin et Emby, avec intégration guidée et contrôles d'accès.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wizarr
Wizarr est un système auto-hébergé de gestion des invitations et des utilisateurs pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration assisté pour qu'ils se connectent rapidement.
L'auto-hébergement de Wizarr avec votre serveur multimédia vous offre un contrôle précis sur qui a accès et pour combien de temps, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une médiathèque partagée pratique à toute échelle.
Principales fonctionnalités de Wizarr
Liens d'invitation
Générez des URL d'invitation uniques avec des dates d'expiration et des limites d'utilisation pour partager un accès contrôlé à votre serveur multimédia.
Restrictions de la bibliothèque
Restreindre les utilisateurs invités à des bibliothèques spécifiques afin que les invités n'accèdent qu'au contenu que vous avez explicitement partagé avec eux.
Intégration guidée de l'utilisateur
Les nouveaux invités suivent un guide de configuration étape par étape qui les accompagne dans la création d'un compte et la connexion de leur application multimédia.
Prise en charge multi-serveurs
Gérez les utilisateurs sur les serveurs Plex, Jellyfin et Emby depuis un tableau de bord Wizarr unique.
Suivi des invitations
Surveillez quelles invitations ont été utilisées, quand et par qui pour maintenir votre liste de membres exacte et à jour.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wizarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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